AKP’li belediye kamulaştırdı… Vatandaşlar çadır açtı

AKP'li Samsun Büyükşehir Belediyesi, Tekkeköy ilçesinde yapmaya başladığı park ve yol çalışması için kamulaştırma kararı aldı. Apartman sakinleri dava açtı. Mahkeme apartmanda bulunan daire ve dükkanların her birine 110 bin lira bedel biçti. Vatandaşlar apartmanın önüne çadır açarak eyleme başladı.

İsmail AKDUMAN

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AKP'li Samsun Büyükşehir Belediyesi, Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde park ve yol yapmak için çalışmalara başladı.

İddialara göre ön cephede tapulu 5 dükkanı yıkan AKP’li Belediye Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 7 daire 8 dükkanın bulunduğu bir apartmanda oturan vatandaşlara evlerin bulunduğu parseli yıkmayacağına dair söz verdi.

Ancak, kısa süre sonra kamulaştırmanın durmadığı, apartman sakinlerine tebligat gidince ortaya çıktı.

Belediye, dairelere 130 bin, dükkanlara da ortalama 166 bin liradan kamulaştırma bedelini tapu sahiplerinin hesabına yatırınca, vatandaşlar tepki gösterdi.

Apartmana, üzerinde “Yıkmak kolay yapmak zor. Bugün bize yarın size, desteğinizi bekliyoruz.” yazılı pankartı asan apartman sakinleri olayı yargıya taşıdı.

MAHKEME DAİRE DÜKKAN BEDELLERİNİ DÜŞÜRDÜ

Aile apartmanında oturan vatandaşların açtığı dava, sonuçlandı. Kamulaştırmayı iptal etmeyen mahkeme, daire ve dükkanların her birine 110 bin lira bedel biçti.

EVLERİNİ TERK EDİP ÇADIRA YERLEŞTİLER

AKP'li Büyükşehir belediyesi, Samsun İcra Müdürlüğü'nden apartman sakinlerine tebligat göndererek dairelerini 15 gün içerisinde boşaltılmasını istedi.

İlçede daire fiyatlarının 2-3 milyon, kiralarında 8-10 milyon lira olduğunu söyleyen apartman sakinleri, belediye ve mahkeme kararına tepki göstermek için apartmanın önüne çadır kurup eyleme başladı.

“110 BİN LİRAYA ÇADIR ALDIK”

Yıkılacak apartmanın önünde kurdukları çadırda tepkisini dile getiren bir vatandaş, “Benim iki daireme, daire başı 110 bin TL para verdiler. Ben ancak böyle bir şey alabildim” dedi. Apartman sakini bir kadın da, “15 gün içinde tahliye edin evleri boşaltın diyorlar. Önümüz kış, biz nereye gideceğiz? Bize nasıl bir yol gösterecekler? AK Partili Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in insafına kaldık. Hani adaletiniz, hani Müslümanlığınız? Boşuna camilere gitmeyin” diye konuştu.

İLÇEDE DAİRELER 2-3 MİLYON LİRA

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in vatandaşa zulüm ettiğini belirten başka bir apartman sakini ise, “Mustafa Demir, kamulaştırma adı altında evimizi, barkımızı, yuvamızı elimizden aldın. Adalet Partisi'nin yapacağı hizmet mi bu? Vatandaşa çile çektirmek mi? Vatandaşa zulmetmek mi? Bu vicdansızlık. Bu Müslümanlık değil. Bu kış günü bizi sokağa attın. Çoluk çocuk mahvolduk. Bir de utanmadan 15 gün süre veriyorsun. ‘Evlerinizi boşaltın' diyorsun. Senin gibi bizim mal varlığımız yok. İş yerimiz yok, gelirimiz yok. Biz emekli insanız. Hem evimizi elimizden aldın hem de utanmadan tebligat gönderiyorsun. Burada bir dairenin fiyatı ne kadar biliyor musun? 2.5 milyon lira. Kira 10 bin lira. Bir emekli maaşım var. Kimseye muhtaç olmamak için kalp rahatsızlığım var ama akşama kadar çay dağıtıyorum” ifadelerini kullandı.

Başka bir kadın da, “Çocuklarımızın geleceğini çaldınız. Yuvamızı ailemizi dağıttınız” derken, küçük çocuklar da , “Acıman yok mu? Evler çok pahalı. Kiralar da çok pahalı. Nereye gideceğiz biz? Okula nasıl gideceğiz?” diyerek ailelerine destek verdi.