AKP’li belediye kandil akşamı caminin suyunu kesti

Trabzon’da AKP’li Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı su idaresi TİSKİ, Regaip Kandili gününün akşamında Akçaabat ilçesindeki Çarşı Camii’nin ödenmemiş borcundan dolayı suyunu kesti. Konu Akçaabat Belediye Meclisi’nin gündemine taşındı. CHP’li Meclis üyesi Tuncay Demirci, “Bunu CHP’li belediye yapmış olsaydı, Türkiye’de yer yerinden oynardı” dedi.

Elif ÇAVUŞ

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AKP'li Trabzon Büyükşehir Belediyesi İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TİSKİ), Regaip Kandili günü 26 Ocak tarihinde Akçaabat ilçesindeki Çarşı Camii'nin suyunu kesti. Tuvalet ihalesini alan vatandaşın borcunu ödemediği gerekçesiyle camiinin suyunun kesildiği öğrenilirken konu AKP'li Akçaabat Belediyesi'nin bugünkü meclis gündemine taşındı.

“BUNU BİZ YAPSAYDIK, TÜRKİYE'DE YER YERİNDEN OYNARDI”

Meclis toplantısında konuyu gündeme taşıyan CHP Meclis üyesi Tuncay Demirci, “Çarşı Camii'nin suyu 10 gündür kesik, TİSKİ gelmiş saati söküp gitmiş. Gerekçeleri de işleten vatandaşın su borcunu ödememesi. Söz konusu olan bir cami, ibadethane. Her ne gerekçeyle olursa olsun, belediyemizin caminin suyunun kesilmesine müsaade etmemesi lazım. Az önce ilgili arkadaşa sordum halen daha suyu bağlı değil. Bunu biz yapmış olsaydık, Türkiye'de yer yerinden oynardı. Ben ciddi bir şey söylüyorum. İbadethanenin suyu kesilmez. Üstelik kandil akşamı” dedi.

“BİZ MÜDAHALE ETTİK”

Demirci'nin ardından söz alan ihalelerden sorumlu Encümen Başkanı AKP'li Meclis üyesi Serkan Özdemir, “Kandil günü suyu kesildi ama biz müdahale ettik, suyu tekrar açtırdık. Ayrıca şadırvanın suyu akıyor, sadece tuvaletlerin suyu akmıyor. Bu arkadaşı (tuvaleti işleten vatandaştan bahsediyor) çağırdık, sözleşmesiyle ilgili işlemleri başlattık. Şimdi belediyeye müracaat edip suyu üzerimize alacağız ve böyle bir olayın bir daha yaşanmaması için gerekeni yapacağız” diyerek savunma yaptı.

“NİHAYETİNDE ORADA BİR İŞ VAR, ÖDENMESİ GEREKEN BİR FATURA VAR”

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim yerine meclise başkanlığını yürüten Başkanvekili Cevdet Bayraktar ise “Nihayetinde orada bir iş var ve ödenmesi gereken bir fatura var. İşini aksatan biri ya da birileri söz konusu. Keşke hiç olmasın, kesilmesin. Belki bu ve benzeri kurumların üzerinde işlem yapılırken biraz daha hassas davranılabilir, krizler daha farklı yönetilebilir” şeklinde değerlendirme yaparken CHP'li Belediye Meclis üyesi Demirci, “Biz belediyeyiz, bunu önlemenin çeşitli yöntemleri var. Bu olay yaşanmayabilirdi. Nihayetinde bir ibadethane” diyerek cevap verdi.

“DERHAL BORCUNU ÖDE DEDİM, ÖDEMEDİ”

Çarşı Camii'nin tuvalet işletmecisi ile aralarında geçen diyalogu anlatan AKP'li meclis üyesi Serkan Özdemir, “İşletmenin 11 bin liradan daha fazla borcu var. Beni aradıkları gün kandil günü kesildiğini söylediler. Aradım arkadaşları suyu açtırdım. Daha sonra bizzat kendim oraya gittim. ‘Bugün günlerden pazartesi derhal borcunu öde, 5 bin lira ödediğin takdirde TİSKİ suyu bağlayacak' dedim. ‘Ben parayı bulup yarın ödeyeceğim' dedi. Ama sonra bana söz verdiği gibi davranmadı. Bizim yapmamız gereken vatandaşı çağırıp sözleşmesini fesih edip yeniden ihaleye açmak. Yapılması gerekeni sürecinde yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Çarşı Camii'nin suyunun halen kesik olduğu öğrenildi.

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