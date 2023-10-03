AKP’li belediye köylülerin bağışladığı arsayı satılığa çıkardı

Denizli'de AKP'li Baklan Belediyesi, köylülerin spor alanı yapılması şartıyla bağışladığı 15 bin metrekarelik arsayı satılığa çıkardı. Satışı tesadüfen öğrenen köylüler tepki gösterdi, arsanın amacına uygun kullanılmasını istedi.

Selami AYDIN

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Denizli'nin Baklan ilçesine bağlı kırsal Boğaziçi Mahallesi’nde satılığa çıkan 15 bin metrekarelik arsa, köylüler ile AKP'li ilçe belediyesini karşı karşıya getirdi. 1990'lı yılların başlarında 12 köylünün spor alanı yapılması şartıyla bağışladığı arsada imar değişikliği yapıldığı ve konut alanına dönüştürüldüğü ortaya çıktı.

Köylülerin satıştan tesadüfen haberi oldu. Alanda parselasyon işleminden sonra belirlenen parseller arasına beton işaretler yerleştirilme işlemi sırasında köylüler durumu fark etti.

KÖY KAHVESİNDE TOPLANDILAR, SATIŞA KARŞI ÇIKTILAR

Olayın duyulmasının ardından bölge sakinleri köy kahvesinde toplanarak sesini duyurmaya çalıştı. Daha önce belde statüsünde olan köyde bağışlanan arsada 40 yıl boyunca spor tesisi yapılmasını bekleyen köylüler adına Çalkebirli Derneği Başkanı Ahmet Akbay konuşma yaptı.

Baklan Belediyesi’ni satışı iptal etmeye çağıran Akbay, “Spor sahamızın açık artırma ile satışa çıkarılacağını öğrendik. Halktan gizli olarak kapalı kapılar ardında yapılan imar değişikliğinden halkın haberi yoktur. Çocuklarımızın spor yapacağı, sosyalleşeceği alanlar belediyenin kapalı kapılar arkasında aldığı kararla birilerine peşkeş çekilmek uğruna parselleştiriliyor” dedi.

KÖYLÜ BİLGİLENDİRİLMEMİŞ

Akbay süreç boyunca köylünün bilgilendirilmediğini belirterek, “Baklan'a dahil olan diğer beldelerde de bazı yerler satılığa çıkarıldı. Orada halktan bir tepki gelmedi. Biz burada çoban ateşini yaktık.

Baklan Belediyesi demokrasiye ve halkın iradesine inanıyorsa imar değişikliğini kaldırsın. Hibe edenlerin iradesine uygun olarak bu sahayı spor sahası olarak ayırsın. Bu talebimiz yerine gelinceye kadar mücadelemiz sürecek” diye konuştu. Diğer taraftan bağışçıların spor alanı konusunda tapuya şerh koymadıkları belirtildi.

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