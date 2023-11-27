AKP’li belediye mavi bayraklı plaja dolgu yaptı

Ordu kent merkezinde bulunan mavi bayraklı halk plajının bir kısmına AKP'li Büyükşehir Belediyesi tarafından yol yapmak için dolgu malzemesi serildi.

İsmail AKDUMAN

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AKP’li Ordu Büyükşehir Belediyesi, kent merkezindeki Cumhuriyet Mahallesi sahilinde bulunan mavi bayraklı halk plajının olduğu yerde kumsalı doldurarak, yürüyüş ve bisiklet yolu, piknik ve eğlence alanı yapmaya başladı.

ORÇEV, Belediyenin aldığı ÇED gerekli değildir raporuna itiraz ederek konuyu yargıya taşıdı.

Önce yerel mahkeme ardından da Danıştay, ÇED gerekli değildir raporunu iptal etti.

Ancak Belediye çalışmalarına devam ederken, ikinci kez ÇED raporuna başvuru yaptı. Yapılan halkı bilgilendirme toplantısında vatandaşlar ile çevreci dernekler projeye itirazlarını dile getirdi.

“YASADIŞI YOL YAPILIYOR”

ORÇEV Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, kumsalda yasa dışı dolgu ile yol yapıldığını tespit ettiklerini belirterek Ordu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğüne şikayet dilekçesi verdiklerini söyledi.

Belediyenin, Melet Irmağı ile Turnasuyu arasında kalan yaklaşık 13 kilometrelik sahili dolduracağını belirten Gönül, şöyle konuştu:

-Burası mavi bayraklı plajın olduğu yer. Burada daha önce Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin bir projesi vardı; Melet Irmağı ile Turnasuyu arasındaki 13 kilometrelik sahili doldurmak. Burada eğlence, yürüyüş ve bisiklet yolu, fuar, piknik alanı diye geçiyor. Ordu Çevre Derneği olarak biz dava açtık.

-Dava sonucunda hem yerel mahkeme hem de Danıştay kararıyla burası iptal oldu. Fakat iptalden sonra Belediyenin yeni başvurusu üzerine ÇED gerekli değildir raporu için halkı bilgilendirme toplantısı yapıldı.

-Orada da itirazlarımızı bildirdik. Süreç böyleyken, Belediye 15-20 gün önce mavi bayraklı plajın olduğu yerde, buraya dolgu yaparak karayolu yapmış. 4-5 gün önce fırtına olduğunda deniz evlere kadar girdi.

-Buranın mavi bayraklı olduğunu Belediye ilan etmesine rağmen dolgu yapıyorlar. Yasadışı, mahkeme kararına rağmen yapılmış. Buraya dolgu yapılmayacağına dair taahhütleri vardı. Hiçbir şeye uymuyorlar.