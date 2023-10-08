AKP’li belediye Ömer Halis Demir’in adını kaldırdı

Tokat’ın Sulusaray ilçesinin AKP’li belediyesi 15 Temmuz’un sembol ismi Ömer Halis Demir ile Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim ve Barbaros Hayreddin Paşa’nın isimlerinin verildiği sokakların adlarını değiştirdi. Meclis kararı kaymakamlık ve valiliğe gönderildi.

İsmail AKDUMAN

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AKP'li Sulusaray belediyesi, meclis toplantısında ilçe bazı sokak ve caddelerin adlarının değiştirilmesini görüştü. 15 Temmuz'un sembol isimlerinden olan Ömer Halis Demir, Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim ile kaptın-ı derya olarak bilinen Barbaros Hayreddin Paşa'nın adlarının bulunduğu cadde ve sokak isimlerinin değişmesi oy çokluğuyla kabul edildi.

ESKİ BELEDİYE BAŞKANLARININ İSİMLERİ VERİLDİ

Yapılan oylama da Astsubay Ömer Halis Demir caddesinin adı 4 dönem ilçede belediye başkanlığı yapan Şahin Hasgül olurken, Yavuz Sultan Selim sokağına eski belediye başkanlarından İbrahim Turgut, Barbaros sokağına da yine eski başkanlardan Nazım Bıldırcın adı verildi. Yapılan isim değişiklikleri kaymakamlık ve valiliğe gönderildi. Valilik onaylarsa cadde be sokak isimlerinin değişeceği belirtildi. Başkan Necmettin Coruk'un 1 Ağustos 2016'da sosyal medya hesabındaki profil fotoğrafını Ömer Halis Demir yapması dikkat çekti.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan yapılan isim değişikliklerine bazı vatandaşlar tepki gösterdi. Yapılan değişikliğin 15 Temmuz şehidine hakaret olarak nitelendiren vatandaşlar, “Eski belediye başkanlarının adını yaşatmak istiyorsa başka yerler bulsun. Park, bahçe, yeni sokaklar yapsın. Bu hem atalarımıza hem de şehidimize hakarettir” ifadelerini kullandı.