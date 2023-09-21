AKP’li belediye ‘Riskli’ alandaki mahalleleri ‘Heyelanlı’ alana taşıyacak!

AKP'li Tokat Belediyesi, merkezde bulunan ve riskli alan olarak belirlenen 4 mahalle kentsel dönüşümle başka bir yere taşınmasına karar verdi. Ancak mahallelerin taşınacağı bölge de tartışma konusu oldu.

İsmail AKDUMAN

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Tokat Kalesi alt bölgesinde bulunan Semerkant, Kabe-i Mescit, Cami-i Kebir ve Erenler mahallerinin bir kısımları Bakanlar Kurulu'nca 2013 yılında Afet Riskli Alan olarak açıklandı.

Kale dibi Kentsel Risk Alanı olarak belirlenen bu bölgeye yeni yapı yapılmasına izin verilmezken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 05 Nisan 2021 günü merkezde bulunan Ankara mahallesi çevre yolu kenarında bulunan 480 dönümlük bölgeyi Rezerv Yapı Alanı olarak ilan etti.

Belediye meclisinde Eylül ayında yapılan oturumda, AKP ve MHP’li üyelerin oylarıyla riskli alanın taşınacağı bölgeyi oy çokluğuyla imara açtı.

BELEDİYE 480 DÖNÜMLÜK ALANDA ETÜT ÇALIŞMASI YAPILDIĞINI AÇIKLADI

Yapılan imar değişikliğiyle ‘Kale dibi Kentsel Risk Alanı Dönüşüm Projesi'ne start verildiğini duyuran AKP’li belediye, “Tokat Kalesi alt bölgesinde Semerkant Mahallesi'ndeki 11.7 hektarlık alanda bulunan evlerin can veya mal kaybına yol açma riski taşıması sebebiyle 'riskli alan' olarak ilan edilmesinin ardından bölgedeki evlerin yıkılarak mahalle sakinlerinin taşınması için başlatılan süreçte önemli bir adım daha atıldı.

Bu kapsamda Kentsel dönüşüm sürecinde kullanılmak üzere yaklaşık 480 dönümlük alanda sırasıyla hali hazır harita, imar planına esas jeolojik etüt çalışmaları yapıldı” ifadelerini kullandı.

“KOMİSYON ÜYELERİNİ DEĞİŞTİRİP GÜNDEME ALDILAR”

Belediye meclisinde alınan karara parti olarak karşı çıktıklarını dile getiren İYİ Parti Tokat İl Başkanı Hakan Karagülle, kentin birinci derece deprem bölgesi olduğunu söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

-Şubat ayında belediye meclisi imar komisyonuna geldiğinde, biz de parti olarak Tokat’ta ki imarın sıkışıklığını bildiğimiz için yeni imar alanlarının açılması gerektiğini düşünerek bölgenin imara açılmasına evet oyu vermiştik.

-Fakat MTA (Maden Tetkik ve Arama) haritaları incelendiğinde bölgenin birinci derece heyelan mıntıkası olduğunu fark ettiğimizde oyumuzu geri çekmek suretiyle, tekrar gündeme alınmasını sağladık.

-Bizimle birlikte MHP’nin imar komisyonu üyesi arkadaş da kendi oyunu çekince, 2 ‘ret’ 1 ‘evet’le gündemden kalkmıştı.

-Yaklaşık 5 ay sonra iki partinin komisyon meclis üyeleri değiştirilmek suretiyle, tekrar gündeme alındı. Bu kez AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partili üyelerin oylarıyla geçti.

“BİRİNCİ DERECE HEYELANLI BÖLGEYE TAŞIYORLAR”

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu’nun bölgenin imara açıldığını ve kentsel dönüşümü hızlandıracağını açıkladığını belirten Karagöllü, “Lakin Tokat halkını ölüme getirecek bu projeye biz tüm platformlarda karşı olacağız. Biz buranın hazırlanan jeoloji raporlarını inceledik ve heyelanla ilgili bir bölüm olmadığını tespit ettik. MTA. haritaların da birinci derece heyelan mıntıkası olan bir bölgeye imar açmak bu memlekete yapılan bir ihanettir” diyerek projeden vazgeçilmesini ve başka bir yer bulunmasını istedi.