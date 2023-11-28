AKP’li belediye, şirketlerine kefil olmuş!

AKP'li belediyelerde usulsüzlüklerin ardı arkası kesilmiyor. Sayıştay'ın 2022 yılı denetim raporunda, borç batağındaki AKP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin, kendi şirketlerine milyonlarca lira borçlanma yetkisi verdiği ve bu kredi kullanımı için de kefil olduğu ortaya çıktı.

Halil ATAŞ

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Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2023 yılı verilerine göre, AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi en borçlu belediyeler arasında.

Belediyenin yaklaşık 759 milyon TL borcu bulunuyor. Borç batağındaki belediye, şirketlerine milyonlarca lira borçlanma yetkisi verdiği ve bunlara kefil olduğu ortaya çıktı.

KREDİ KULLANIMI İÇİN ŞİRKETLERİNE KEFALET VERİLMİŞ

Sayıştay’ın incelemesinde, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi Kararları ile Bursa Kent Yapı İmar Bilişim Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (BURKENT), Bursa Ekmek ve Besin Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (BESAŞ) ve Bursa Tarım Hayvancılık Peyzaj Çevre İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine (TARIMAŞ) kredi kullanımı için kefalet verildiği görüldü.

BORÇLANMA YETKİSİNİN TOPLAMI 85 MİLYON

Yapılan incelemede, ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmak üzere, 22.03.2022 tarih ve 446 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile BURKENT'e 30 milyon TL, 27.10.2022 tarih ve 1413 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile BESAŞ'a 5 milyon TL, 20.12.2022 tarih ve 1723 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile TARIMAŞ'ye 50 miyon TL tutarında borçlanma yetkisi verildiği ve Belediyenin bu borca kefil olmasının kabul edildiği tespit edildi.

Raporun sonuç kısmında ise Büyükşehir Belediyesi’nin, Meclis Kararı ile şirketlerine kefil olmasının mevzuata aykırı olduğu sonucuna varıldığı belirtildi.