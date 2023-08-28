AKP’li belediye, yurt olarak inşa edilen binayı satmış

Öğrencilerin ülke genelinde barınma sorunu devam ederken Bursa'da AKP'li Yıldırım Belediyesi'nin, öğrenci yurdu olarak projelendirip, inşa ettirdiği binayı sattığı ortaya çıktı.

Halil ATAŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ülke genelinde, öğrencilerin barınma sorunu devam ederken, AKP’li belediyenin, öğrenci yurdu olarak projelendirilip, inşa edilen binayı sattığı ortaya çıktı.

“BU ÇOCUKLARIMIZ NEREDE KALACAK, NEREDE YATACAK?”

Yıldırım ilçesinde AKP’li belediyenin bir dönem hasta yakını oteli olarak düşündüğü sonrasında ise öğrenci yurdu olarak projelendirilip inşa ettirdiği taşınmazın satılarak ranta kurban edildiğini belirten CHP Meclis Üyesi Servet Çağıl, satılan yurdun önünde AKP’li belediye başkanı Oktay Yılmaz’a seslenerek şunları söyledi;

“Bu binanın üç yüz metre aşağısında Bursa Teknik Üniversitesi bulunmakta. Üniversiteler açılıyor. Şehir dışından gelen öğrencilerimiz var. Bunların içinde dar gelirli olanları var. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a sormak istiyorum; bu öğrencinler, çocuklarımız nerede kalacak, nerede yatacak, nasıl okuyacak. Sosyal belediyecilik anlayışınız bu mu yoksa ranta kurban etmek mi yurtlarımızı. 750 bin nüfuslu ilçede bir tane yurt yok.”

İlginizi Çekebilir Yurt ücretleri el yakıyor, öğrenciler çıkmazda