AKP’li belediyede milyonluk kamu zararı sümen altı edildi

Bursa'nın AKP'li Mustafakemalpaşa Belediyesi'nde, milyonluk kamu zararı tespit eden İYİ Partili Belediye Meclis Üyesi ve Meclis Denetleme Komisyonu Üyesi Derya Deniz Kanar, hazırladığı 5 sayfalık raporun kayıtlara geçirilmediğini ve sümenaltı edildiğini ileri sürerek, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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İYİ Partili Belediye Meclis Üyesi ve Meclis Denetleme Komisyonu Üyesi Derya Deniz Kanar, AKP’li Mustafakemalpaşa Belediyesi kaynaklarının usulsüz harcandığını ve kamunun milyonlarca lira zarara uğratıldığını kapsayan 5 sayfalık raporunun, sümen altı edildiğini öne sürdü.

Meclis Üyesi Kanar, konuyla ilgili suç duyurusunda bulundu. Derya Deniz Kanar, itiraz şerhli 5 sayfalık denetleme raporunun, Komisyon Başkanı Metin Pehlivan tarafından bilinçli olarak ortadan kaldırılıp işleme konulmadığını, raporun kendisine teslim edildiğine meclis üyelerinin de tanıklık ettiklerini söyledi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Raporun belediye meclisine sunulmamasından Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar'ın da bilgisi olduğunu öne süren Kanar suç duyurusunda şu ifadelere yer verdi:

“Mustafakemalpaşa belediye meclis üyesi olarak 2019 yılından beri görev yapmaktayım. Ayrıca Belediyede Meclis Denetleme Komisyonu üyeliğim bulunmaktadır. Bizden, 2022 yılına ait belediye gider raporu hazırlamamız istendi. Yapılan denetlemenin ardından komisyon raporuna 5 sayfadan oluşan muhalefet şerhimin bulunduğu ilave rapor ekledim. Hazırlamış olduğum 5 sayfalık raporu, Denetim Komisyonu Başkanı Metin Pehlivan’a komisyon huzurunda 24 Mart 2023 tarihinde teslim ettim.

Usullere göre hazırlanan raporun eksiksiz olarak nisan ayında Belediye Meclisine sunulması gerekirken, meclisin nisan ayı toplantıları olduktan ve ek raporu ilave etmeksizin 2 sayfadan ibaret denetleme raporunun dağıtımının yapıldığını sonradan anladım. Başlangıçta sehven bir hata olduğunu düşünerek ek raporumun da asıl rapora eklenmesini ve grup sözcüleri ile başkanlık makamına teslim edilmesini mayıs ayı meclis toplantısında Belediye Başkanı ve Meclis Başkanlığına söz alarak iletmeme ragmen, talebim karşılık bulmadı.

5 sayfalık hazırlamış olduğum denetim raporunda kamunun bir takım kaynaklarının gereksiz yere harcandığını ve kamunun zarara uğratıldığını tespit ettim. Dosyaya hem meclis denetleme kurumunun 2 sayfalık rapor suretini hem de tarafimca hazırlanmış olan 5 sayfalık denetim raporunu sunuyorum. Hazırlamış olduğum 5 sayfalık rapor bağlamında yapılacak olan araştırma ve soruşturma neticesinde tespit edilecek tüm sorumlulardan şikayetçiyim.”

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