AKP’li belediyeden kira ücretlerine yüzde 300 zam

AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi, Motorlu Taşıtlar Sanayi'sinde mülkiyeti kendisine ait dükkânlara yüzde 300’e varan zam yaptı. Kira zammına tepki gösteren esnaflar, zammın geri çekilmesi için belediyeye dilekçe verdi. AKP’li belediye geçtiğimiz günlerde de su ve ulaşıma zam yapmıştı.

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AKP'li Konya Büyükşehir Belediyesi'nde 2023 yılı zamları devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde su ve ulaşıma zam yapan AKP'li Belediye Motorlu Taşıtlar Sanayi’sinde mülkiyeti kendisine ait dükkânlara yüzde 300'e varan zam yaptı.

ESNAF DİLEKÇE VERDİ

Ekonomik olarak zor günler geçirdiğini söyleyen esnaflar, AKP'li Belediyeye dilekçe vererek zammın geri alınmasını istedi.

“YÜZDE 25 ZAM SINIRINA İKTİDARIN BELEDİYELERİ UYMUYOR”

Kira fiyatlarına getirilen yüzde 25 zam sınırını hatırlatarak duruma tepki gösteren İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, “Konya Büyükşehir Belediyesi,eski sanayi olarak bilinen Motorlu taşıtlar Sanayisindeki esnaflara yüzde 300'e varan zam yaptı. Zamla birlikte 300 lira olan bir dükkan kirası 900 liraya yükseldi. İktidar bir yıllık süre ile TÜFE oranına bakılmaksızın kiralara azami yüzde yirmi beş zam yapılabileceğini belirtmiş ve karar resmi gazetede yayımlanmıştı. Artan kira fiyatları vatandaşlarımızın belini bükerken, iktidarın yaptığı düzenlemeye yine iktidarın kendi belediyeleri uymuyor. Yoklukla evine ekmek götürmeye çalışan esnafımıza yapılan bu fahiş zam kabul edilemez. Belediye bu zammı derhal geri almalıdır” dedi.

SU VE ULAŞIMA DA ZAM YAPMIŞTI

AKP'li Konya Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz günlerde suya yüzde 45, toplu ulaşımda öğrenci biletine yüzde 60, tam bilete ise yüzde 80 zam yapmıştı.

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