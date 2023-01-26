AKP’li belediyeden milyonluk ihaleyi yine o şirket aldı

AKP’li Esenler Belediyesi’nin ilçede kurduğu çorba çeşmeleri için açtığı ihaleyi 4 milyon liraya, eski AKP’li ilçe yöneticisinin şirketi kazandı. Şirket, 2016 yılından beri belediyenin açtığı bütün çorba çeşmesi ihalelerini topladı ve 8 milyon 435 bin lira kazandı.

Özlem GÜVEMLİ

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İBB Meclisi AKP Grup Başkanvekili de olan Tevfik Göksu'nun başkanlığını yaptığı Esenler Belediyesi, çorba çeşmeleri projesi için alım yapmak üzere 6 Aralık 2022 günü ihaleye çıktı.

2023 yılı boyunca verilecek hizmetin yaklaşık maliyeti 4 milyon 556 bin TL olarak belirlendi.

İhaleyi 4 milyon 20 bin liralık en düşük teklifin sahibi Aydınlar Tekstil İnşaat Oto Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kazandı.

2016'DAN ESKİ AKP'Lİ YÖNETİCİNİN ŞİRKETİ ALIYOR

Belediyenin 2022 yılı için açtığı ihaleyi 1 milyon 675 bin TL'ye, 2020 yılı için açtığı ihaleyi 855 bin TL'ye, 2019 yılı için açtığı ihaleyi 661 bin 500 TL'ye, 2018 yılı için açtığı ihaleyi 427 bin 500 TL'ye, 2017 yılı için açtığı ihaleyi 360 bin TL'ye, 2016 yılı için açtığı ihaleyi 456 bin 500 TL'ye aynı şirket aldı.

Toplam 8 milyon 435 bin liralık çorba ihalesi aynı şirkete verilmiş oldu.

1996 yılında kurulan şirketin sermayesi 400 bin TL. Şirketin ortakları da Hüseyin Aydın ve Salim Aydın kardeşler. Hüseyin Aydın, eski AKP Esenler İlçe Başkan Yardımcısı.

4 MİLYON BARDAK ÇORBA DAĞITILDI

Esenler Belediyesi, 2011 yılından beri ilçede çorba çeşmesi projesi başlattı. Şu an Esenler Metro İstasyonu, Menderes Metro İstasyonu, Kazım Karabekir Mahallesi otoban kenarı ve Birlik Mahallesi Uludağ Caddesi'nde bulunan çorba çeşmelerinden vatandaşlara ücretsiz çorba dağıtılıyor.

Çorba çeşmelerinden her yıl 121 bin 500 litre çorba ikram ediliyor. Bugüne kadar ise 4 milyon bardak çorba tüketildi.

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