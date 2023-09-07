AKP’li belediyeden otobüs ücretlerine 2 ayda ikinci zam
AKP’li Zonguldak Belediyesi Temmuz ayında otobüs ücretlerini 6.5 TL'den, 9.5 TL'ye yükseltmişti. Yaklaşık 2 ay sonra belediye ikinci bir zam yaparak, 16 TL'ye çıkardı. Öğrenci ücreti ise 8,5 TL'den 12 TL'ye yükseltildi. Kentte dolmuş ücretlerine de zam yapıldı.
AKP’li Zonguldak Belediyesi Temmuz ayında halk otobüsü ücretlerine zam yaparak, sivil için 6.5 liradan 9.5 liraya, öğrenciler için de 5.5 liradan 8,5 liraya çıkardı.
Üzerinden 2 ay geçmeden belediye halk otobüsleri ücretlerine ikinci kez zam yapması vatandaşların tepkisini çekti.
Yeni zamlar belediye meclisinden oy çokluğuyla kabul edilirken, kentteki dolmuş ücretlerini de zam geldi.
SİVİL 16 ÖĞRENCİ 12 TL OLDU
Mecliste kabul edilen yeni zamlara göre, Zonguldak Belediyesi Halk Otobüsü biniş ücretlerine zam geldi.
Öğretmen, öğrenci ve 55 yaş üzeri vatandaşların biniş ücreti 12 TL olurken, 9,5 TL olan sivil ücreti 16 TL’ye, 8,5 TL olan öğrenci ücreti ise 12 TL’ye yükseltildi.
Kentte dolmuş ücretlerine yapılan zamlardan sonra ücretler 10 TL’den 17 TL’ye çıkarılırken, öğrenciler için biniş ücreti 9 liradan 13 liraya yükseltildi.