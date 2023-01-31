AKP’li belediyenin Elazığ’a palmiye dikmesi tepki çekti

AKP’li Elazığ Belediyesi kent merkezinde yaptığı ve milyonları bulan çevre düzenlemelerinde iklim şartlarına uymamasına rağmen palmiye ağacı dikti. Duruma tepki gösteren, CHP meclis üyesi Murat Akkoç, “Elazığ’da dikilen palmiye ağaçlarına ne kadar ücret verildiği bu ağaçların neden dikildiğini Elazığ Belediyesi yönetiminin kamuoyuna açıklaması lazım. Elazığ halkının parasının çarçur edilmesini doğru bulmuyoruz” dedi.

Evren DEMİRDAŞ

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AKP'li Elazığ Belediyesi kent merkezine yapmış olduğu kent meydanlarına harcadığı para vatandaşlardan tarafından tepki çekmeye devam ederken şimdi de Cumhuriyet Meydanı ve eski öğretmen evi karşısında olan meydana palmiye ağaçları dikmesi dikkat çekti.

SOĞUKTAN KORUMAK İÇİN AMBALAJLANDI

Toplam 7 adet palmiye ağacı diken AKP'li belediye ağaçları soğuktan korumak için ise ambalajladığı görüldü. Elazığ'da birçok yere dikildiği öğrenilen palmiyelerin tanesinin bin 500 lira olduğu kaydedildi.

CHP'Lİ MECLİS ÜYESİ TEPKİ GÖSTERDİ

İklim şartlarına uygun olmamasına rağmen belediye tarafından dikilen palmiye ağaçlarına anlam veremediğini belirten Elazığ Belediye CHP meclis üyesi Murat Akkoç, şunları söyledi:

* “Elazığ'da maliyetlerinden dolayı tepkilere neden olan kent meydanı ve ve parklara iklim şartlarına uymamasına rağmen 7 adet palmiye ağacı dikilmiş. Bu ağaçların belli bir süre sonra kuruyacağı bilinmesine rağmen Elazığ Belediyesinin bu ağaçların neden diktiğini öğrenmek istiyoruz.

* Belediyenin çevre düzeni ve güzel bir görüntü oluşması açısından yapmış olduğu işleri takdirle karşılıyoruz ancak böyle bir hatayı kim ya da kimler yaptı ne amaçlı yaptı bilmem istiyoruz. Daha önce kayyum tarafından Diyarbakır'da dikilen onlarca palmiye ağacının nasıl kurumaya terk edildiğini ve milyonlarca paranın çarçur edildiği herkesin malumu.

* Elazığ'da dikilen palmiye ağaçlarına ne kadar ücret verildiği bu ağaçların neden dikildiğini Elazığ Belediyesi yönetiminin kamuoyuna açıklaması lazım. Elazığ halkının parasının çarçur edilmesini doğru bulmuyoruz.”

“BAZI ŞEHİRLERDE KURUMUŞ OLSA DA BİZDE KURUYAN YOK”

Dikilen palmiyelerin iklim şartlarına uygun olduğunu savunan Elazığ Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Alkan Yıldız ise, “Palmiyenin sadece şamarot türü var. Biz sadece bu türü kullanıyoruz. Onun ötesi zaten kullanmıyoruz. En az ilk günde adapte olacak türde sadece şamarot türü. Onda da problem olmuyor. Biz bu palmiye ağaçlarını birçok yere diktik. Bunları biz en son tanesini bin 500 lira civarında almıştık. Bazı şehirlerde bu palmiye ağaçları kurumuş olsa da bizde kuruyan yok. Ektiğimiz palmiyeler yıllarca dikili kaldı. Şu an hala mevcutta da var. Bu şamarot tipi palmiyeler de Elazığ iklimine uygun” ifadelerini kullandı.