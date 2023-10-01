AKP’li belediyeye soruşturma: Olmayan işleri yapılmış gösterip…

İçişleri Bakanlığı, Konya’da AKP’li Kulu Belediye Başkanı Murat Ünver ve bazı belediye çalışanları hakkında olmayan işleri yapılmış gibi göstererek belediyeyi zarar uğrattığı gerekçesiyle soruşturma izni verdi.

Müslüm EVCİ

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Konya'da Kulu Kaymakamlığı tarafından 6 ay önce yönetimi AKP'de olan Kulu Belediyesi hakkında usulsüz işler yapıldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulmuştu.

Şikayet üzerine İçişleri Bakanlığı'na bağlı müfettişler Kulu Belediyesi'nde inceleme başlatmıştı.

İçişleri Bakanlığı müfettişleri Kulu Belediyesi'nce yaptırılan bisiklet yolu ihalesinde yolsuzluk, ihalenin fahiş fiyata verildiği ve Belediye Başkanın oğlunun rüşvet aldığı iddialarını inceledi.

BAKANLIKTAN SORUŞTURMA İZNİ

İnceleme sonucunda belediyenin yapılmayan işleri yapılmış gibi gösterip belediyenin milyonlarca lira zarara uğratıldığı tespit edildi ve AKP'li Belediye Başkanı Murat Ünver, İmar ve Şehircilik Müdür Kadir Çetin, Bilgi İşlem Müdür Vekili Özgen Sarı, Mimar Havvanur Değer, İnşaat Teknikeri Baki Demirok ve Belediye çalışanı Bülent Koçtaş hakkında soruşturma izni verildi.

Yapılan inceleme sonucunda müfettiş raporunda AKP'li Belediye hakkında skandal usulsüzlükler tespit edildi.

“KAMU İHALE KANUNUNUA AYKIRI”

Raporda, Kulu Belediyesi Avrupa Birliği Fonlu Engellilere de Uygun Bisiklet Yolu Çevre Düzenlemesi ve Bisiklet Yolu Dinlenme Merkezi Evi Yapım İşi ihalesinin kamu ihale kanunun 21/b maddesine göre yapıldığı ancak madde hükmünde belirtilen mücbir bir sebebin veya öngörülemeyen bir olayın çıktığına dair bir durumun ortaya konulmadığı belirtildi. Raporda ayrıca, yaklaşık maliyete esas mahal listelerinin hazırlanmadığı, bu nedenle 474 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 5,21/b ve Yapım İşleri İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 9'uncu madde hükümlerine aykırı davranıldığı da ifade edildi.

YAPILMAYAN İŞLERİ YAPILMIŞ GİBİ GÖSTERMİŞLER

Bilirkişi raporunda ise, Kulu Belediyesi Avrupa Birliği Fonlu Engellilere de Uygun Bisiklet Yolu Çevre Düzenlemesi ve Bisiklet Yolu Dinlenme Merkezi Evi Yapım İşi ihalesinde 5 milyon 364 bin 380 lira fazla ödeme olduğu, gerçek bir işlem veya durum mevcut olmadığı halde mevcutmuş gibi hakkediş ve kabul tutanakları düzenlenerek belediyenin zarara uğratıldığı aktarıldı.

AKP'Lİ BAŞKAN KENDİSİNİ ELEŞTİRENLERİ HEDEF ALDI

Raporun ardından hakkında soruşturma izni verilen AKP'li Kulu Belediye Başkanı Murat Ünver, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Danıştay'a itiraz dilekçesi vereceklerini söyleyen AKP'li Ünver, şu ifadeleri kullandı:

“Kıymetli hemşerilerim, yaşadığım ameliyat sürecinden sonra uzun süre ayrı kaldığım başkanlık görevime pazartesi günü itibari ile başlayacağım. Yalnız bir konuyla ilgili sizleri bilgilendirme gereği duydum.

Bildiğiniz gibi altı ay kadar önce hepinizin tahmin ettiği gibi malum şahıslarca yapılan bazı şikayetler dolayısı ile belediyemize içişleri bakanlığı tarafından müfettiş gönderilmiş ve altı konu ile ilgili bir inceleme yapılmıştı.

İnceleme yapan müfettişin raporu İçişleri Bakanlığımız tarafından incelenmiş ve altı maddenin beşinden soruşturma izni verilmemesine karar verilmiştir. Bununla beraber hükumetimizin hiçbir iddia ile ilgili toplumda soru işareti kalmaması adına izlemiş olduğu politika doğrultusunda diğer bir madde ile ilgili soruşturma izni verilmesine karar verilmiştir.

Neticeden tarafımıza tebligat gönderilmiştir. On günlük itiraz süreci hakkımız vardır. Biz de bu itiraz hakkımızı kullanarak on gün içerisinde itiraz dilekçelerimizi ve gerekçelerimizi yazarak Danıştay'a göndereceğiz. Danıştay itirazımızı inceleyerek soruşturma izni verip vermemeye karar verecektir.

Ancak şu anda herhangi bir açılmış dava söz konusu değildir. Kamuoyunda ve sosyal medyada bu konu ile ilgili şahsımı ve çalışma arkadaşlarımı suçlayarak yaklaşan seçim döneminde kendilerince prim kazanacaklarını sananların beyanlarının hiçbir hukuki ve ahlaki dayanağı yoktur”

“BELEDİYE BAŞKANININ GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILMASI GEREKİYOR”

Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici de belediye başkanının soruşturma tamamlanana kadar görevinden uzaklaştırılması gerektiğini söyledi.

Ekici, “Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün 2022 yolsuzluk algı endeksine göre, Türkiye, 180 ülke arasında 101. sıraya geriledi. Son 10 yılda en çok puan kaybeden ülkeler arasında yer aldı. Kulu Belediyesi'nde yaşananlar ülkemizde gelen yolsuzluk ve usulsüzlüklere bir örnek. İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin hazırladığı raporda birçok usulsüzlük apaçık ortaya dökülürken soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi için Belediye Başkanının derhal görevinden uzaklaştırılması gerekiyor. Konunun yakın takipçisi olacağız” dedi.