AKP’li Çorum Belediyesi 10 ton lokuma 898 bin lira ödeyecek

Halk ucuz gıdaya ulaşmak için bir kuyruktan çıkıp diğerine girerken, iktidar belediyesinin lokum ihalesi açması ‘pes’ dedirtti. Belediye 200 bin kutu çifte kuvralmuş lokum dağıtacak.

Deniz AYHAN

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Vatandaş açlık ve yoksulluk nedeniyle gıda kuyruklarında saatlerini geçirirken, AKP'li Çorum Belediyesi ilginç bir ihaleyle gündeme geldi. Belediye kandillerde dağıtmak üzere tam 10 tonluk lokum ihalesine çıktı. İhalenin bedeli ise 898 bin lira.

50'ŞER GRAMLIK KUTULAR

AKP'li Belediye 13 Ocak 2023'te ihaleye çıkarak kutulu lokum alacağını duyurdu. Lokumlar için 25 Ocak 2023'te 898 bin TL'lik sözleşme imzalandı. Kandillerde dağıtmak üzere alınan lokumlar 50'şer gram halinde kutulara konulacak. 10 ton lokum, 200 bin kutuya paylaştırılacak.

ÇİFTE KAVRULMUŞ

Lokum kutularının üzerinde Çorum Belediyesi'nin logosu olacağı belirtilirken lokumların çifte kavrulmuş, küçük dilimli, içi fındıklı dışı Hindistan cevizi kaplı, parmak ile bastırılıp bırakınca eski halini alan, parmak ile bastırılan alanı göçük kalmayan, ağızda hoş lokum tadı; kaygan ve yumuşak kıvam hissi uyandıran özelliklerde olması istendi.