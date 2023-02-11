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AKP’li Elitaş: TBMM çalışmalarına 21 Şubat’a kadar ara verme kararı aldık

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Depremzedelere yardımcı olabilmek ve acılarını paylaşmak için milletvekillerimizi deprem bölgelerine gönderiyoruz. Bu nedenle TBMM'ye 21 Şubat'a kadar ara verme kararı aldık" açıklamasını yaptı.

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AKP’li Elitaş: TBMM çalışmalarına 21 Şubat’a kadar ara verme kararı aldık

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin yetkilileri ile yaptığımız görüşmeler doğrultusunda, depremzedelere yardımcı olabilmek ve acılarını paylaşmak için milletvekillerimizi deprem bölgelerine gönderiyoruz. Bu nedenle TBMM’ye 21 Şubat’a kadar ara verme kararı aldık. TBMM, 21 Şubat Salı günü saat 15.00’ten itibaren gündeminde bulunan kanun tekliflerini görüşmek üzere çalışmalarına devam edecektir” ifadelerini kullandı. (DHA)

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