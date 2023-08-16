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AKP’li Esenler Belediyesi’nde temizlik işçileri eylem başlattı

AKP’li Esenler Belediyesi temizlik işçileri, düşük maaş ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için iş bırakma eylemi başlattı. İşçiler, taleplerinin kabul edilmesini istiyor.

Yayınlanma: 16:43 - 16 Ağustos 2023 Güncellenme:
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İstanbul'da AKP'li Esenler Belediyesi temizlik işçileri düşük ücretler nedeniyle iş bıraktı.

İşçiler, maaşlarının ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini talep ediyor.

Taşeron Belediye İşçileri Birliği’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Sefalet ücretine mahkum bırakılan işçiler çevre koruma temizlik sahasında toplanmaya başladı istenilen zam verilene kadar iş başı yapılmayacak” denildi.

 

 

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