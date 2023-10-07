AKP’li eski vekilin maden ocağına ÇED izini

Giresun'un Doğankent ilçesindeki AKP Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz'ün şirketine ait Kurşun-Çinko-Bakır Ocağı için verilen 'ÇED gerekli değildir' raporu mahkeme tarafından iptal edildi. Şirket, iptal kararına rağmen çalışmalara devam etti ve ikinci kez ÇED raporu için başvuruda bulundu. AKP ve MHP'li İl Genel Meclis üyelerinin oylarıyla şirkete izin verildi.

İsmail AKDUMAN

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Doğankent ilçesi Çatalağaç Köyü'nde ormanlık alanda 28. Dönem AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz’e ait Alagöz maden şirketi, geçen yıl Kurşun- Çinko- Bakır Ocağı açma çalışmasına başladı.

Yöre halkı ve Harşit Çevre Platformu, şirketin doğaya zarar verdiğini, dereleri ve su kaynaklarını kirlettiğini, kirliğin Harşit Çayı'na karışarak balık ölümlerine neden olduğunu, ağır tonajlı araçların köy yollarını bozduğunu ve patlayıcı yüklü araçların köy için tehlikeli olduğunu belirterek şirkete verilen ‘ÇED gerekli değil' raporunun iptalini istedi.

MAHKEME ‘ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR’ RAPORUNU İPTAL ETTİ

Şirket bölgede çalışmaya devam ederken Giresun İdare Mahkemesi de Nisan ayında, maden ocağına giden yoldaki araç trafiğinin hesaplanmadığı, yolun köylerin içinden geçtiği ve trafik güvenliği açısından risk oluşturacağı belirterek, “Alternatif yol yapılmaması halinde trafik güvenliği açısından risk oluşacağı anlaşıldığından, anılan bu tespitlerin çevresel etki ve zararları bakımından ciddi ve dikkate değer olması karşısında dava konusu ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli Değildir' işleminde hukuka uyarlık bulunmamaktadır” denilerek ÇED gerekli değildir raporunu iptal etti.

MADEN OCAĞI ÇALIŞMASINA DEVAM EDEN ŞİRKET İKİNCİ KEZ ÇED İÇİN BAŞVURU YAPTI

İdare Mahkemesi’nin kararına rağmen maden ocağı yapım çalışmalarına devam eden şirket, diğer taraftan da ikinci kez ‘ÇED gerekli değildir' raporu için valiliğe başvuru yaptı.

ÇED raporunun iptaline konu olan köy yollarının Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda olduğunu belirterek belge alan şirkete CHP’li İl Genel Meclisi üyeleri karşı çıktı.

Yolun Özel İdare sorumluluğunda olduğu ortaya çıkınca, şirket bu kez de köy yollarını kullanmak için özel idareden izin alıp ÇED raporu başvurusu yaptı.

İl Genel Meclisi’nde bulunan AKP ve MHP’li üyelerin oylarıyla ‘ÇED gerekli değildir' kararı verildi. Karar valilik onayından sonra yürürlüğe gireceği belirtildi.

“MECLİSİN KARARI İDARE HUKUKUNA AYKIRI, SİYASİ BİR KARARDIR”

CHP İl Genel Meclis Üyesi Ömer Cebeci, şirket sahibinin eski AKP Milletvekili olduğunu hatırlatarak, “Bu yol, emniyet, güvenlik yönünden ve patlayıcı araçların köyün içinden geçtiğinden dolayı, kaza, can ve mal kaybı olabileceği gerekçesiyle mahkeme Alagöz madenin ‘ÇED gerekli değildir' kararını iptal etti.

Bunun üzerine Alagöz maden, ikinci ÇED raporunu almak, kullandığı köy yolu için Karayolları sorumluluk alanındadır diye yazı alıyor. Biz bunun doğru olmadığını yolun özel idare sorumluluğunda olduğunu ifade ettik.

Şimdi, ‘ÇED gerekli değildir' kararını almak için bu konuyu meclise getiriyorlar. İl Genel Meclisi toplantısında, İl Özel İdaresi yol ağındaki köy yolunu Alagöz maden tarafından kullanılması AKP ve MHP’li üyelerin oylarıyla kabul edildi.

Ancak, Giresun İdare Mahkemesi’nin bu köy yoluyla ilgili gerekçeli kararı bulunurken, Meclisin aldığı karar idare hukukuna aykırıdır. Meclis, mahkeme kararlarına aykırı karar veremez” şeklinde konuştu.

VATANDAŞ İSYAN ETTİ

Maden şirketinin ormanın içine hafriyat döktüğünü gören bir köylü vatandaş da tepki gösterdi.

Şirketin doğayı katlettiğini belirten köylü, yetkililere seslenerek “Gelin bir görün. Burası hafriyat sahası değil ki. Burası şu anda maden şirketini hafriyat sahası olmuş. Köyün topraklarını zehirliyorsunuz. Bu nasıl gaddarlıktır bu nasıl insafsızlıktır? Bu ne duyarsızlıktır? Adamlar koskoca hafriyat sahası oluşturmuşlar. Devlet yetkilileri sahip çıkın buralara diyerek isyan etti.

VALİLİK GEÇEN YIL MADENE CEZA YAZMIŞTI

Öte yandan, geçen yıl vatandaşların ve çevrecilerin tepkileri üzerine, Doğankent İlçe Jandarma Komutanlığı yaptığı incelemede şirketin dere yataklarına ve yol kenarlarına toprak döktüğünü tespit etti.

30 Haziran'da da bir heyet bölgede inceleme ve denetim yaptı. Giresun Valiliği açıklama yaparak, “Yapılan denetimler sırasında Alagöz Maden San. ve Tic. A.Ş.nin faaliyet alanından geçen Derindere Deresi’nin yan kollarına, söz konusu madenin flotasyon binasının ve çevresinin inşaatı aşamasında oluşan hafriyat/toprak malzemenin ulaştığı tespit edilmiştir.

İlgili kurumlar tarafından söz konusu alanda alınacak önlemler ve yapılacak imalatlar hakkında ilgili firmaya gerekli uyarılar yapılmış olup Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Giresun İl Müdürlüğü tarafından da 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 20. maddesi kapsamında idari para cezası uygulanarak çevreye verilen olumsuzluğun giderilmesi için süre verilmiştir” denilmişti.