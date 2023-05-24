AKP’li isim, Erdoğan’a oy atmayacağını söyleyen kadınlara provokatör dedi

Bartın'ın Amasra ilçesinde AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy isteyen eski milletvekili Yılmaz Tunç, oy vermeyeceklerini söyleyen yaşlı kadınlara 'militan' ve 'provokatör' dedi.

İsmail AKDUMAN

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28 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi için çalışmalarına devam eden AKP Bartın eski Milletvekili Yılmaz Tunç, Amasra ilçesinde yapılması planlanan 20 kilometrelik doğalgaz borusu döşenmesi için başlatılan çalışmalara katıldı.

İşçilerle bir araya gelen Tunç, daha sonra çevredeki vatandaşları ziyaret ederek AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy istemeye başladı.

KADINLAR KARŞI ÇIKINCA PROVOKATÖR OLDULAR

Vatandaşlarla konuşan Yılmaz Tunç, “Hastanemiz için Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Recep Tayyip Erdoğan’a oy veriyoruz. Onun sayesinde o hastane oldu bak. Bugün de buraya doğalgaz getirdi. Oylarımız Erdoğan’a, tamam” dedi.

Kalabalığın arasında bulunan yaşlı kadınlar ise, Erdoğan’a oy vermeyeceklerini belirterek eski vekile karşı çıktı.

Vatandaşların yanından ayrılırken birden geri dönen Yılmaz Tunç, kendisini çeken kameraya “Cumhuriyet Halk Partili militan arkadaşlar var. Böyle araya girip provokatörlük yapan. Biz doğalgaz için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a çok teşekkür ediyoruz” diye açıklama yaptı.

CHP’DEN ESKİ VEKİLE TEPKİ

CHP Bartın İl Başkanlığı eski vekil Tunç’a tepki göstererek, “Hoşgörüden uzak, eleştirilmeye tahammül edemeyen, demokrasiyi özümseyememiş, liderini alkışlamayı ve alkışlatmayı görev edinmiş, eski milletvekili Yılmaz Tunç'un, 80 yaşındaki bir yurttaşı, Cumhuriyet Halk Partisi’nin militanı ve provokatörü olarak suçlayan açıklamasını, değerli Bartın halkının takdirine bırakıyoruz” ifadelerini kullandı.

“SAYGISIZ KAFALAR”

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu da Yılmaz Tunç’u eleştirerek sosyal medya hesabından, “Üslup diyoruz ya, 5 dönemdir millet tarafından vekil seçilmişlerin gerçek yüzünü görün. Yaşları, yurttaş ya da kadın olmaları, dertleri, tasaları umrunda değil. Doğruları söyleyenlere militan ve provokatör diyen, yurttaşını ayıran, saygısız kafalar” diye yazdı.

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