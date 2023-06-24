AKP’li Kozluk Belediyesi personeli iş bıraktı

Batman'ın Kozluk ilçesinde maaşlarının eksik yatırılmasına tepki gösteren belediye işçileri iş bırakma eylemi başlattı.

Evren DEMİRDAŞ

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2019 yerel seçimlerinde HDP'den Kozluk Belediye Başkanı olan Ayhan Eren, 2020 yılında partisinden istifa ederek AKP'ye geçti. AKP’li belediyede 170'e yakın personel, 4 yıldır yüzde 10, yüzde 20 kesintili maaş verilmesine tepki göstererek iş bıraktı.

Düzensiz maaş verilmesinden dolayı iş bırakma yoluna gittiklerini belirten Belediye İş Sendikası Siirt-Mardin Şube Başkanı Halit Akınay, “Yaklaşık 54 aydır memurlar, kadrolu işçiler ve şirket çalışanları dahil olmak üzere 170’e yakın belediye personelinin maaşları düzenli bir şekilde ödenmiyor” dedi.

“DÜZENLİ BİR ŞEKİLDE MAAŞ ÖDEMELERİ YAPILMIYOR”

Kurban bayramında dahi belediye personelinin maaşlarının ödenmediğini belirten Halit Akınay, şunları söyledi:

*Ayhan Eren 2019 yerel seçimlerinden HDP'den belediye başkanı seçilmişti sonrasında ise AKP’ye geçti. İller Bankası’ndan belediyeye gelen paylar eksik geldiği gerekçesiyle yaklaşık 54 aydır memurlar, kadrolu işçiler ve şirket çalışanları dahil olmak üzere 170’e yakın belediye personelinin maaşları düzenli bir şekilde ödenmiyor.

*Haftaya bayram olmasına rağmen yine belediye personelinin maaşları ödenmedi. 13 Haziran'da belediye başkanıyla görüştük kendisi maaşları ödeyeceğini söyledi. Ancak maaşlar yine ödenmedi bundan dolayı belediye personelleri iş bırakma eylemini başlattılar.

*İşveren olan belediyenin, çalışan emekçinin parasını ödemesi lazım. Bu sorun, ilgili Belediye Başkanıyla, AKP’li il başkanıyla görüşme yapmamıza rağmen bir çözüme kavuşmadı.

*AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu da maaş ödemelerinin sözünü verdi ancak biz eylemimize devam edeceğiz, eğer sözlerini tutarlarsa eylemi bitiririz.

KREDİ KARTLARIYLA GEÇİNİYORUZ

Belediye personelleri ise bir süredir maaşlarını alamadıklarını belirterek, “Belediye daha önce çektiği kredileri ödeyemediğinden İller Bankası’ndan gelen paylarda kesintiler olduğu için maaş ödemesinin yapılamadığı belirtildi. Belediye Başkanı HDP'den AKP’ye geçmeden önce maaş alacağımız kalmıştı. Belediye Başkanı AKP’ye geçtikten sonra da maaşlarımızı yine düzenli bir şekilde maalesef alamadık. Dün sabahtan itibaren belediye personelleri olarak iş bırakma eylemini başlattık. Bu bayramda da paramızı alamadık kredi kartlarıyla geçiniyoruz” ifadelerini kullandı.

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