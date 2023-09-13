AKP’li meclis üyeleri fakir fukaranın yardımını reddetti

Adıyaman’ın Kahta Belediyesi meclis toplantısında, 2 bin 245 dar gelirli aileye yardım yapılmasına ilişkin teklif, AKP'li ve bağımsız meclis üyelerinin oylarıyla reddedildi.

Ahmet KAYA

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Adıyaman’ın Kahta ilçesinde, AKP'li belediye meclis üyelerinin, Saadet Partili (SP) Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı'nın çalışmalarını engelledikleri belirtildi.

Son olarak, ilçede yaşayan dar gelirli 2 bin 245 aileye dağıtılan yardım kartlarına 2 milyon 100 bin TL yüklenmesi için belediye meclisine verilen teklif, 15 AKP, 7 SP ve 3 bağımsız üye bulunan mecliste oylandı.

Oylamaya katılan AKP'li üyelerin tamamının yanı sıra 3 bağımsız üyeden 2'si teklifi reddetti.

7 SP'li üyenin kabul oyuna karşılık, bir bağımsız üye de teklif için çekimser kaldı. Böylece, yoksul ailelere yapılacak yardım kararı meclisten geçmedi.

BAŞKAN İFŞA ETTİ

Bunun üzerine Kahta Belediye Başkanı SP'li İbrahim Yusuf Turanlı sosyal medya hesabından, “Her ay düzenli olarak ilçemizin fakir, yardıma muhtaç (Engelli, yetim, öksüz, maddi durumdan yoksun, hastalık sebebiyle çalışamayan) toplam 2 bin 245 ailemize verdiğimiz ‘Sasyal Yardım Kartı’ bütçesi de AK Parti’li ve bağımsız meclis üyelerinin çoğunluk oylarıyla reddedildi. Şeffaf belediyecilik anlayışıyla halkımızın takdirine sunuyoruz” paylaşımı yaptı.

AKP'DEN CEVAP

Bunun üzerine AKP Kahta İlçe Başkanı Osman Çetinkaya, iddiayı reddederek üyelerinin böyle bir ret oyu kullanmadığını savundu.

Olayın gerçek olduğunun ortaya çıkması üzerine de yardım kartlarının ne şekilde dağıtılacağı konusunda AKP grubunun bilgilendirilmediği, AKP grubunun kartların dağıtımına denetmen olmasının kabul edilmediği ve belediyenin 15 ton şeker, 5 ton çay aldığı, pandemi döneminde 8 bin 850 kişiye yemek yedirildiği gibi harcamaları nedeniyle ret oyu kullanıldığı açıklaması yapıldı.

FAKİR FUKARININ YARDIMINI KESTİLER

SÖZCÜ'nün sorularını yanıtlayan Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turan, yardım yapılacak kişilerin ince elenip, sık dokunarak, 1. derecede muhtaç kişilere yapılması için ekipler oluşturulduğunu, bu kişilerin belirlenirken diğer kamu kuruluşlarından da gerçekten yardıma muhtaç olup olmadığının araştırıldığını belirterek şunları söyledi:

-Fakir fukaranın yardımını kesen bu zihniyet şeker ve çay alımını eleştiriyor. Kendileri de biliyor ki biz belediye olarak taziyesi olan dar gelirli her vatandaşımıza 10 kilo şeker, 2 kilo çay götürüyoruz.

-Pandemide evlerinden çıkamayan yoksul vatandaşlarımıza dağıttığımız yemekleri sanki birilerine yedirmişiz gibi açıklama yaparak suçlarını örtbas etmeye çalışıyorlar.”

ENGELLEMELERE BOYUN EĞMEDİK, EYMEYECEĞİZ

Başkan Turanlı, AKP'li meclis üyelerinin ilçeye hizmetlerini engellemek için her tekliflerini reddettiğini savunarak şöyle devam etti:

-Kahta Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü için yüzde 30 oranında ek ödenek teklifinde bulunduk.

-Bu teklifimiz, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan orta vadeli programda 2023 yılı sonunda yüzde 65 enflasyon beklentisinin yarısından bile daha az olmasına karşın, belediyemizin gelirlerinin 2023 yılı sonunda 293 milyon 112 bin TL'den yüzde 30 artışla, 381 milyon 747 bin TL olmasıyla ilgili teklifimiz bile Ak Partili ve bağımsız üyelerinin oylarıyla oy çokluğuyla hukuka aykırı olarak reddedilmiştir.”

İŞARET FİŞEĞİNİ AKP'Lİ KADIN MECLİS ÜYESİ ATMIŞ

Kahta Belediyesi'nde mevcut yönetimin başarısız olabilmesi ve mali açıdan zayıf kalması için yapılacakların, 1 Eylül 2023 tarihli belediye meclis toplantısında, yönetimin sunduğu bir teklifin AKP'li üyelerce reddedilmesi nedeniyle Başkan Turanlı'nın yaptığı serzeniş üzerine daha net ortaya çıktığı anlaşıldı.

AKP'li Belediye Meclis Üyesi Ebru Güler'in, “Başkanım siz bu yola girdiğinizde bunu biliyordunuz, seçildiğiniz partiyi bilmiyor muydunuz?” diyerek engellemenin, başkanın seçildiği partinin farklı oluşu nedeniyle olduğunu dile getirmiş olduğu belirtildi. Bunun üzerine Turanlı, “Yarın burada siyasi kimliklerimiz bitecek. Biz kavga siyaseti yapmaya gelmedik. Kahta halkı bizi takdir ediyor. Yüzde 83 oy aldığınız ilçede halk belediyenin yönetimini bize vermişse bunun nedenini bilmek zorundasınız. Biz Türk bayrağı altında yaşamıyor muyuz? Hizmet yaptığımız yer başka bir yer mi ki engelleniyoruz. Ama, temel noktada bir hizmet var. Bu hizmetin arkasında olmamız lazım” diye yanıtladı.