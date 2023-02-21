AKP’li Meclis Üyesi Hacer Çınar, Tanju Özcan’a su şişeleri fırlattı

Bolu Belediyesi'nin meclis toplantısında gerginlik yaşandı. AKP'li Meclis Üyesi Hacer Çınar, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a su şişesi fırlattı. O anların görüntülerini Twitter hesabından paylaşan Özcan, "Gerçeğin ortaya çıkma gibi bir huyu vardır. İşte AKP’li Hacer Çınar. Disipline gitmem, partiden ihraç olmama sebep provokatör" dedi.

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Bolu Belediye Meclisi’nde depremzedelere yardım konusunun görüşülmesi için olağanüstü toplantı gerçekleştirildi. Toplantının son bölümlerinde Bolu Belediye Meclisi AKP Grup Başkanvekili Uğur Akbay ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan arasında tartışma yaşandı.

Oylama sırasında yaşanan gerginlik sırasında arka sıralarda oturan AKP’li Meclis Üyesi Hacer Çınar, Başkan Özcan’a su dolu pet şişeleri fırlattı. Şu şişesi Özcan’ın yanından geçti. Zabıta memurları kürsünün önünde önlem aldı.

Hacer Çınar, “Depremin üzerinden siyaset yapıyorsun ahlaksız adam” derken, Tanju Özcan, “Bana ahlaksız diyemezsin” dedi. Ardından Hacer Çınar, “Pisliksin sen” derken, Özcan, “Hacer Hanım bu laflar sana çok yakışıyor” diyerek karşılık verdi. Hacer Çınar salondan çıktığı sırada kürsüye doğru yönelerek kürsünün üzerinde bulunan su dolu pet bardağı Tanju Özcan’a atmaya çalıştı. Kürsünün önünde bulunanlar Çınar’a engel oldu.

ÖZCAN: HAKARET VE KÜFÜRLERİ BU SEFER KAYDA GEÇTİ

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Özcan, “Gerçeğin ortaya çıkma gibi bir huyu vardır.İşte AKP'li Hacer Çınar. Disipline gitmem, partiden ihraç olmama sebep provokatör… İşte gerçek yüzü. Hakaret ve küfürleri bu sefer kayda geçti. Ayrıca depremzedeler için olağanüstü toplanan mecliste hayır oyu veren AKP’li üyeleri kınıyorum” dedi.

ÖZCAN’DAN AKP’Lİ VEKİLE: TUTANAKLARI GÖNDERİRİM, HAKARETLERİ UTANARAK OKURSUNUZ

Öte yandan, Özcan, AKP Bolu Milletvekili Arzu Aydın’ın “Deprem üzerinden başından bugüne siyaset yapan en büyük provokatör sensin! ‘Hayır’ oyu verdiğimizi ispat etmeyen şerefsizdir, alçaktır, müfteridir!” paylaşımına “Bu hanımefendi Bolu'nun kadın milletvekili. Sözlerine bakın. Ülke yangın yeri herkes yardım yarışına girerken, bunlar hakaret yarışına girdiler. Birinin derdi vekil olabilmek, birinin derdi vekil kalabilmek. Sayın Vekil tutanakları gönderirim, hakaretleri utanarak okursunuz” şeklinde yanıt verdi.

HACER ÇINAR’A YÖNELİK SÖZLERİ SEBEBİYLE PARTİSİNDEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Belediye Meclisi 2022 Mayıs ayı ikinci oturumunda yapılan oylamada el kaldıran AKP Meclis üyesi Hacer Çınar’a, “Bana niye el sallıyorsunuz hanımefendi. El sallamak ayıp oluyor. Ben evli barklı adamım. Öyle şey olmaz” demişti.

Bu sözler üzerine CHP Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen Özcan, 1 yıl geçici süreyle çıkarma cezası almıştı. Tanju Özcan, Hacer Çınar’ın kendisine yönelik açtığı ‘hakaret’ davasından da Bolu 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nin vermiş olduğu kararla beraat etmişti. (DHA)

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