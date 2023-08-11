AKP’li meclis üyesi ve Personel A.Ş. Başkanı’nın oğlu, şirketin aracıyla kaza yaptı: 1 ölü

Yalova Belediyesi'nin AKP'li Meclis Üyesi, aynı zamanda Personel A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı olan Alpan Solmaz’ın oğlu Y.S., izinsiz kullandığı iddia edilen 34 GLJ 609 plakalı şirket aracı ile Yalçın Pehlivan'ın kullandığı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Halil ATAŞ

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Yalova’da Adnan Menderes Mahallesi'nde dün gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

ŞİRKETİN ARACI İLE KAZA YAPTI

Yalova Belediyesi’nin AKP’li Meclis Üyesi, aynı zamanda Personel A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı olan Alpan Solmaz'ın oğlu Y.S., izinsiz kullandığı 34 GLJ 609 plakalı şirket aracı ile Yalçın Pehlivan’ın kullandığı motosiklete çarptı. Meydana gelen kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Pehlivan, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ARACI İZİNSİZ ALDIĞI İDDİASI

Kazadan sonra polisin gözaltına aldığı Alpan Solmaz'ın oğlu Y.S.’nin, Personel A.Ş.'ye ait şirket aracını izin almadan kullandığı iddia edildi.

“KAMU MALINI AİLE BİREYLERİNİN KULLANIMINA SUNMANIZ AÇIKÇA SUÇTUR”

Belediye önceki dönem başkan yardımcısı CHP’li Meclis Üyesi Halit Güleç, bir hafta içerisinde belediye araçlarının karıştığı ölümlü trafik kazaları sonrasında yapılan ihmaller zincirlerine dikkat çeken bir açıklama yaptı. Güleç, şunları dile getirdi:

* “Bir kazada belediye aracı mücavir alan dışında, olamaması gereken yerde kazaya karışırken, diğer kazada ise araç Personel A.Ş. Genel Müdürü'nün oğlu tarafından kullanılmakta. İddia ise daha vahim şahsın alkollü olduğu söylenmekte. Bunun adı görevi kötüye kullanmak. Size emanet edilen kamu malını aile bireylerinin kullanımına sunmanız açıkça suçtur.

“BELEDİYENİN ARACIYLA TATİLE GİTTİĞİNİ DE HEP BİRLİKTE OKUDUK”

* Daha önce Yalova Belediyesi'ndeki kiralık araç sayısının arttırıldığını ve bizim dönemimizde şoförlü olarak kiralanan araçların şoförsüz olarak birimlere tahsis edildiğini söylemiştim. Ve bu araçların mesai saatleri dışında da kullanıldığına çoğumuz şahidiz. Daha önce sosyal medyada bir memur başkan yardımcısının belediyenin aracıyla tatile gittiğini de hep birlikte okuduk.

“YALOVA BELEDİYESİ’NDE NELER OLUYOR?”

* Yönetim zafiyeti her geçen gün artıyor. Anladığımız kadarıyla yaşanılanlardan da kimse ders çıkartmıyor. Bugün herkesin dilinde tek soru var; Yalova Belediyesi'nde neler oluyor? Konu hakkında acilen soruşturma başlatılmalı. Bu konuda tüm yetkilileri göreve davet ediyorum.”

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