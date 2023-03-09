AKP’li Özhaseki’nin damadı tıp fakültesine dekan olarak atandı
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan tarafından 15 Eylül 2022 tarihinde Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatih Altun’un atanmasının ardından üniversitedeki, görev değişiklikleri sürüyor. Üniversitede son olarak AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki’nin damadı Prof. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu, Tıp Fakültesi dekanlığına vekaleten atandı.
Bilim yuvası olması gereken üniversitelere akraba ve AKP'li atamaları sürüyor. Buna son örnek ise Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde yaşandı.
ÖZHASEKİ'NİN DAMADI DEKAN OLARAK ATANDI
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 15 Eylül 2022 tarihinde Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatih Altun'un atanmasının ardından üniversitedeki birçok birimde görev değişikliği yaşanmaya devam ediyor. Görev değişikliklerinden birisi ise Tıp Fakültesi'nde yaşandı. Üniversitenin Tıp Fakültesi dekanlığına vekaleten AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki'nin damadı Prof. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu atandı.
ATAMAYI ÜNİVERSİTE DUYURDU
Konuyla ilgili üniversiteden yapılan açıklamada, “Üniversitemiz Tıp Fakültesi dekanlık görevini yeni dekan ataması yapılıncaya kadar üniversitemiz Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu’nun vekaleten yürütmesi uygun görülmüştür. Prof. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu'na yeni görevinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.
ÖZHASEKİ'NİN KIZIYLA 2006 YILINDA EVLENDİ
Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilim, Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi bölümünde görev yapan Prof. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu, Özhaseki'nin kızı Elif ile 2006 yılında evlenmişti.