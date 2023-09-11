AKP’li vekil “Avrupa standartlarında” demişti gece maç oynanamıyor

AKP Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı’nın “Avrupa standartlarında” diye lanse ettiği Elazığ Atatürk Stadyumu’nda ışıklandırmanın yetersiz olduğu için gece maçlarının oynanmasına TFF tarafından izin verilmedi.

Evren DEMİRDAŞ

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Standart boyut

2019 yılında yapımına başlanan geçen sene tamamlanmasına rağmen teslimi ise halen yapılmayan Elazığ Atatürk Stadyumunda bir skandal daha ortaya çıktı. Daha önce ‘Atatürk' isminin kaldırılmasıyla gündeme gelen stadyumda gece maçlarının oynanmasına TFF tarafından izin verilmediği öğrenildi.

TFF KULÜBÜN BAŞVURUSUNU REDDETTİ

Stadyumun tamamlanmasının ardından 3Gen Holding Elazığspor gece maçlarının yanı sıra milli takımın maçlarının Atatürk stadyumunda için Türkiye Futbol Federasyonuna başvuru yaptı. Kulübün başvurusu TFF yetkililerin incelemesinin ardından reddetti. Gerekçenin ise stadyumdaki ışıkların yetersiz olduğu kaydedildi. Işıklandırmanın yetersiz olmasının nedeninin ise 400 voltluk jeneratörlerin kullanılması gerekilirken 250 voltluk jeneratörlerin kullandığı öğrenildi.

AVRUPA STANDARLARINDA OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

AKP Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı Atatürk stadyumuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Avrupa standartlarında bir stadyuma kavuştuk. Bu anlamda şehrimize hayırlı olsun. Beklentimiz stadın bundan sonraki süreçte hemşerilerimiz tarafından yapılacak olan maçlarda stadımızı doldurmaları çok önemli. Her daim Elazığspor’umuza destek olan hemşerilerimiz, inşallah bu muhteşem stadı doldurarak takımlarına destek oldukları takdirde Elazığspor’umuz inşallah hak ettiği süper lige doğru yol alacaktır” ifadelerini kullanmıştı.

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