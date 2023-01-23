AKP’li vekil canlı yayında coştu: Tayyip ağabeyin ayakkabısını elimizle yalamamız lazım

AKP Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı överken kullandığı kelimeler mide bulandırdı. Erdoğan'dan "Tayyip ağabey" diye bahseden 70 yaşındaki doktor vekil "Ayakkabısını elimizle yalamamız lazım" dedi.

Sozcu.com.tr

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Ordu’nun yerel kanallarından TV52’de yayınlanan Gündem programına katılan AKP Ordu Milletvekili Op. Dr. Şenel Yediyıldız’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında sözleri pes dedirtti. İşte tıp fakültesi mezunu, göğüs cerrahisi uzmanı, 70 yaşındaki Yediyıldız’ın kullandığı o ifadeler:

SIRTIMIZDA TAŞIMAMIZ LAZIM

– Tayyip ağabey Türkiye’nin başında. Dünyanın lideri. Kendi kendimize ihanet etmek gibi bazı şeylere sapıyoruz. Şimdi kalkıp da böyle ucuz sebeplerle Tayyip ağabeye ihanet etmek, Türkiye’ye ihanet etmektir. Böyle sebeplerle Tayyip Ağabey’e ihanet etmek mazlumlara ihanet etmektir.

– Ukrayna ve Rusya savaşı var değil mi? Ukrayna da Rusya da Tayyip ağabeyden bir şeyler bekliyor ve de onları yapıyorlar görüyorsunuz. Daha ne olacak, biz Tayyip ağabeye ihaneti bırak, sırtımızda taşımamız lazım. Yani ayakkabısını elimizle yalamamız lazım. Bunları şey olsun diye söylemiyorum ya! Tayyip ağabeye, bu resme biz kalkacağız bir şeyler söyleyeceğiz.

BU MEMLEKETİN İNSANI DEĞİLİZ YA

– Biz bu memleketin insanı değiliz o zaman. Bırak AK Parti’nin veya bilmem neyin insanı olmayı, bu memleketin insanı değiliz ya… Dünyada böyle bir lider olacak o liderin ülkesinde kendine karşı çıkan insanlar olacak değil mi, nasıl görürsün? Gittiğin yerlerde hep karşı çıkan cinsler var, “Çok pahalı, alamıyoruz, yiyemiyoruz, gezemiyoruz” diyenlere ya havle diyorsun ya!

– Dünyada pahalılıktan şikayet etmeyen ülke var mı? Avrupa’da, Almanya’da, Avrupa’da, Amerika’da var mı? Yok, niye? Dünya iki yıl pandemi diye bir şey geçirdi. Bütün devletler kendi çalışanını, işverenini, insanını korumak adına ne yatırım yapmak gerekiyorsa onları yaptı. Peşinden işte savaş çıktı…