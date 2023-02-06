AKP’li vekilin ailesi depremde göçük altında kaldı

AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "İki abim, eşleri, ablam, eniştem, çocukları enkazın altında. Yollarda çok büyük yarılmalar oluştu ,hasar var" dedi.

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Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,4’lük deprem 10 kenti vurdu. Bu kentlerden biri de Hatay oldu. AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, ailesinin deprem sonrası Hatay’da göçük altında kaldı.

CNN Türk’e konuşan Hüseyin Yayman, İki abim, eşleri, ablam, eniştem, çocukları enkazın altında. Yollarda yarılmalar var, herkes seferberlik halinde” dedi.

Gözükenden daha büyük hasarlarda binaların olduğunu kaydeden Yayman, “Türkiye’ye çağrımız dua etsinler bize. Deprem gerçekten devletimizi milletimizi korusun. Çok büyük deprem yaşadık. En son 500 yıl önce yaşanan deprem. 7,4 Kahramanmaraş’ta oldu ama Hatay’da çok hissedildi. Enkaz binamız çok fazla. Vatandaşlarımız panik olmasınlar. Serinkanlılıklarını muhafaza etsinler. Yollara çıkmasınlar, telefonları meşgul etmesinler. Çok fazla hasarlı binamız var.” diye konuştu.

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