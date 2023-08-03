AKP’liler ile İYİ Partililer birbirine girdi! Yumruklar havada uçuştu

Antalya'nın Aksu ilçesinde AKP'li Belediye Başkanı Halil Şahin ile İYİ Parti Grup Sözcüsü Ramazan Özen arasında başlayan tartışma sonrası arbede çıktı. Gerginlik, Şahin'in makam odasına taşındı. İki partinin meclis üyeleri arasında yumruklu kavga yaşandı.

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Antalya’da Aksu Belediyesi’nin meclis toplantısında 6’ncı gündem maddesi görüşüldüğü sırada İYİ Parti Grup Sözcüsü Ramazan Özen ile AKP’li Belediye Başkanı Halil Şahin arasında tartışma çıktı. Tartışmaya, İYİ Parti Meclis Üyesi Nevzat Akcan da katıldı.

“ALIN BUNLARI”

Tartışmanın büyümesi üzerine Şahin zabıtaları toplantı salonuna çağırarak, “Alın bunları” deyince gerginlik yaşandı. İYİ Partili meclis üyelerinin, “Burası sizin babanızın çiftliği mi?” sözleri üzerine belediye başkanı zabıtalara ısrarla, “Alın bunları” diyerek salondan dışarı çıkardı.

GÖMLEKLERİ YIRTILDI

Olay sonrası İYİ Parti Antalya İl Başkanı Vahdet Afşin Karacan ve yardımcıları, çok sayıda partili ile Aksu Belediyesi’ne geldi. Başkan Halil Şahin’e makamında, “Bizim adamlar sahipsiz mi?” diye tepki gösteren İYİ Partililere, bir AKP’linin “Ne diyorsunuz siz?” diye karşılık vermesi üzerine meclis üyeleri arasında yumruklu kavga yaşandı. Arbede sırasında bazı partililerin tişört ve gömlekleri yırtıldı.

“SÖZÜMÜZÜ KESTİ”

Olayla ilgili açıklama yapan Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, şunları söyledi:

– Ramazan Özen mecliste sözümüzü kesti. Biz de dışarı çıkmasını istedik. Hakaret etti. Meclisin ardından 27 kişi makama geldi. Biz de ne olduğunu anlayamadık. Biz oturmaları gerektiğini söyledik. Ardından taşkınlık yaşandı. İYİ Parti İl Başkanı da vardı. “Hesap sormaya geldik” dediler.

– Yaptıkları hareket hiç hoş değil. İl başkanının o şekilde gelmesi hiç hoş değil. Gündeme gelmeye çalışıyorlar. Her şey göz önünde oldu. Biz de arkasını takip edeceğiz. Savcılığa suç duyurusunda bulunacağım.

“KENDİ İSTEKLERİYLE SALONU TERK ETTİLER”

İYİ Parti İl Başkanı Vahdet Afşin Karacan da konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada ise şu ifadeleri kullandı:

– Aksu Belediyesi meclis toplantısında tasvip etmediğimiz, demokrasi kültürümüzle bağdaşmayan olaylar yaşanmıştır. Belediye meclis toplantısında, gündemin 6’ncı maddesi olan, Çalkaya Mahallesi’ne yapılması planlanan kültür merkezinin, yapım karşısında kiralanması teklifi meclis üyelerinin oylarına sunulmuştur.

– Konuyla ilgili olarak Grup Başkanımız Ramazan Özen, Belediye Başkanı Halil Şahine sorular yöneltmiştir. Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, demokrasi kültürüne yakışmayacak şekilde bir tavırla cevap vermiştir. Ardından da meclis üyemiz Ramazan Özen ve Nevzat Akcanı belediye zabıtaları vasıtasıyla meclis salonundan zorla çıkarmak istemiştir. Arkadaşlarımız memurlar zorda kalmasın diye kendi istekleriyle salonu terk etmişlerdir.

“YANINDAKİLERİ KIŞKIRTMIŞ”

– Yaşanan sorunla ilgili olarak Aksu Belediye Başkanı Halil Şahini divan ve yönetim kurulu üyelerimiz, ilçe teşkilatımızla birlikte ziyaret etmek istedik. Makamında bizi dinlemek istemediği her halinden belli olan Sayın Başkan, bizlere karşı yaptığı konuşmada yanındakileri kışkırtmış ve bize saldırmalarına sebep olmuştur.

“ŞİDDETLE KINIYORUM”

AKP İl Başkanı Ali Çetin ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Aksu Belediye Başkanımıza, meclis üyelerimize ve makamda bulunan hemşehrilerimize alenen yapılan vandalca saldırıyı şiddetle kınıyorum. Siyasette umduğu sonuçlara ulaşamayan bu muhalif zihniyetin çözümü şiddette araması, düştükleri durumu gözler önüne sermektedir. Teşkilat olarak, belediye başkanımızın, arkadaşlarımızın yanında olduğumuzu ve konunun takipçisi olduğumuzu belirtirim” ifadelerini kullandı. (DHA)

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