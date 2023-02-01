AKP’lilerin akraba torpiline kızıp istifa etti, CHP’ye geçti

Batman’da Hasankeyf Belediyesi Başkanvekili AKP'li Abdullah Tarhan, AKP İlçe Teşkilatı'ndaki yöneticilerin aile fertlerini işe yerleştirdiklerini belirterek partisinden istifa etmişti. Tarhan, "Sayın Genel Başkanımın dürüstlüğünü görerek, siyasetini benimseyerek, yanında beraberce çalışmak istedim" diyerek CHP'ye geçtiğini açıkladı.

Evren DEMİRDAŞ

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Batman'da Hasankeyf Belediyesi Başkanvekili AKP'li Abdullah Tarhan, yüzlerce Hasankeyfli genç işsiz gezerken, AKP’lilerin arabalarını usulsüz bir şekilde işe almalarına artık dayamadığını belirterek 2022 yılında partisinden istifa etmişti.

Tarhan, istifasının ardından Hasankeyf Belediyesi ve diğer kamu kurumlarında Belediye Başkanı AKP'li Abdülvahap Kusen ve AKP ilçe başkanı Rüstem Ayhan tarafından işe alındığı iddia edilen kişilerin isimlerini açıklamıştı. Tarhan, CHP'ye katıldığını açıkladı.

“GENEL BAŞKANIMIN DÜRÜSTLÜĞÜNÜ GÖREREREK YANINDA ÇALIŞMAK İSTEDİM”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mersin'de katıldığı muhtarlar toplantısına katılan ve konuşma yapan bağımsız meclis üyesi Abdullah Tarhan;

“Batman Hasankeyf Belediye meclis üyesiyim. Altı ay önce Ak Parti’den istifa ettim. Gerek il teşkilatı olsun, gerek ilçe teşkilatı olsun, partiyi aile şirketine çevirdiler. Gelen kadrolara işte bu benim kardeşim, bu amcam, bu akrabam, bende en sonunda dayanamayıp bütün gençlerden özür diledim ve istifa ettim. Şu anda meclis üyesiyim. Tabii ki meydanları onlara bırakmayacağım. Ben bugün tam 50 yıllık belediyeciyim.

Sayın Genel Başkanımın dürüstlüğünü görerek, siyasetini benimseyerek, yanında beraberce çalışmak istedim. Onun için bu kararı verdim. Yüce mevlam, milletimizi ‘tekkeliden ve takunyalının şerrinden korusun inşallah” ifadelerini kullandı.

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