AKP’nin kalesinde ulaşıma ikinci zam
Akaryakıta art arda gelen zamların etkisiyle Erzurum'da toplu taşıma ücretlerine son iki ayda ikinci kez zam yapıldı.
Erzurum'da son iki ayda toplu taşıma ücretlerine ikinci kez zam geldi.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada; Ağustos 2023 tarihi itibari ile şehir içi minibüs hatları ücret tarifesinde tam binişlerin 8 TL'den 11 TL'ye, öğrenci binişlerinin 5 TL'den 7 TL'ye çıkarıldığı belirtildi.
Kente özel halk ve belediye otobüslerinde ise tam binişler 7 TL'den 10 TL'ye, öğrenci binişleri 3,5 TL'den 5,5 TL'ye yükseldi. Nakit binişler ise 10 TL'den 15 TL'ye çıktı.