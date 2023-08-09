AKP’nin kongre tarihi belli oldu

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, MKYK kararı henüz almadıklarını ama parti kongresini 7 Ekim'de yapacaklarını açıkladı.

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AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Hamza Dağ, enflasyonla mücadelenin sonuçlarını elde etme noktasında, 2023 sonu, 2024 başı veya ilk çeyreğinde bir sonuç almayı öngördüklerini dile getirdi.

Dağ, “Enflasyonu can yakıcı olmasından tamamen çıkartıp, nasıl tek haneli rakamlara zamanında ulaştırmışsak yine ulaştıracak şekilde yolumuza devam ediyoruz, edeceğiz.” ifadesini kullandı.

Yerel seçimler ve AKP’nin kongre sürecine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Hamza Dağ, şunları söyledi:

“Bizim aday sorunumuz yok. Neredeyse her ilde bu işi yapacak 5’in üzerinde arkadaşımız var. İnşallah en doğru adayı, veriler var, sahadan dönüşler var, bir kurul neticesinde Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu kararı veriyoruz. İnşallah bir terslik olmazsa MKYK kararı henüz almadık ama önümüzdeki MKYK’de bunun kararını alacağız. 7 Ekim’de kongremizi Ankara Spor Salonu’nda yapacağız. Burada da nasıl milletvekilliğinde, kabinede, bakan yardımcılıkları ve diğer alanlarda değişimler yapılıp, süreç yürümüşse inşallah aynı şekilde MYK’de, MKYK’de bu değişimler olacak.”

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