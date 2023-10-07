AKP’nin yeni MYK’sı belli oldu

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sonrası AKP'nin yeni MYK'sını açıkladı.

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AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Çelik, şunları söyledi:

* “2 genel başkanvekilimiz var, Efkan Ala ve Mustafa Elitaş. Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Genel Sekreter Fatih Şahin, Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sarıkaya, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, Parti sözcüsü Ömer Çelik, Halkla İlişkiler Başkanı Belgin Uygur, İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, Ar-ge ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, Mali İdari İşler Başkanı Vedat Demiröz, Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekçi, Çevre Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Karaaslan, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz oldu.

FİLİSTİN-İSRAİL MESELESİ

* Her türlü sivil kaybına karşıyız. Olayı tırmandıracak şiddetin karşısındayız. Bölgede barış ve diplomasinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Bütün taraflara şiddeti tırmandıracak adımlardan uzak durmalarını söylüyoruz.

* Cumhurbaşkanımızın telefon trafiği ile ilgili bir şey söyleyemem. Cumhurbaşkanımız taraflara itidal çağrısı yaptı. Devletimizin bütün birimleri bu konuda çalışmalarını sürdürmektedir.”