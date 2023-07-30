AKP’nin yeşil alan talanı devam ediyor, yeni adres Karadeniz

Trabzon’da AKP’li Akçaabat Belediyesi, Söğütlü deresi kenarında bulunan, adeta cennet bahçesini andıran yeşil araziyi, sanayi tesisi yapmak için kamulaştırıyor. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, 93 parseli kapsayan "Acele kamulaştırma" kararını imzaladı.

Elif ÇAVUŞ

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Trabzon’da AKP'li Akçaabat Belediyesi, Düzköy Vadisi’nde Söğütlü deresinin kıyı boyunu kapsayan, büyük bölümü yetişkin ağaçlardan ve fındık bahçelerinden oluşan tarım arazisine sanayi sitesi olarak projelendirdi.

ACELE KAMULAŞTIRMA KARARI ÇIKTI

Çiçeklidüz, Özdemirci ve Tatlısu mahallelerinde bulunan ve 93 parselden oluşan arazinin, “Acele kamulaştırılması” kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda şöyle denildi:

“Trabzon ili, Akçaabat İlçesi, Çiçeklidüz, Özdemirci ve Tatlısu mahallelerinde bulunan ve ekli listede ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların, sanayi sitesi yapılması amacıyla Akçaabat Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27.nci maddesi gereğince karar verilmiştir”

DERE YATAĞINA OTO GALERİCİLER SİTESİ

Dere yatağındaki 65 hektarlık tarım arazisinde küçük sanayi işletmeleri, toptan ticaret ve depolama alanları ve Akçaabat oto galericiler sitesi yer alacak. 1. etabında 224, 2. etabında 105 ve 3. etabında ise 364 olmak üzere toplam 693 dükkan yapılacak. Akçaabat Belediyesi'nin hazırladığı proje görsellerinde sanayi sitesi yapılarının çatılarının yeşile boyanması dikkat çekti.

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