AKP’ye katılan vekilin şirketine dev teşvik

5 gün önce İYİ Parti’den istifa eden Eskişehir Milletvekili Hatipoğlu dün AKP’ye geçti. Nebi Hatipoğlu’nun şirketine 9 ayda 1.3 milyar lira teşvik verildiği ortaya çıktı.

Deniz AYHAN

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İş insanı Nebi Hatipoğlu, 14 Mayıs'ta İYİ Parti'den Eskişehir Milletvekili seçildi. Hatipoğlu, seçim öncesinde bir yerel kanala çıkmış, “İYİ Parti muhalefette kalırsa AKP'ye geçer misiniz?” sorusu üzerine şu cevabı vermişti: “Hayır tabii ki geçmem AKP'ye, ne işim var. Ben İYİ Parti'deyim, İYİ Parti olarak devam edeceğiz. Ben şahıs olarak bindiğim araçtan inmem.”

Nebi Hatipoğlu 19 Eylül'de ise “Yerel seçimde bir sağ parti ile belirli prensiplerde biz ittifak yapabiliriz. AK Parti, MHP, Saadet Partisi olabilir” deyince eleştirildi.

2 Kasım'da da İYİ Parti'den istifa etti. Dün törenle AKP'ye katıldı. Hatipoğlu'nun büyük ortağı olduğu şirkete Sanayi Bakanlığı'ndan 1.3 milyar liralık teşvik verildiği ortaya çıktı. Hatipoğlu'nun hissedarı olduğu Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret Şirketi için ilk olarak Mart ayında 1 milyar 35 milyon TL'lik teşvik ödemesi yapıldı.

Geçtiğimiz ay da 259 milyon TL ödendiği belirlendi. Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan kararda, “24 Mart 2023 tarihinde Güneş Enerjisi Camları yatırımımızla ilgili olarak 1 milyar 35 milyon tutarlı Bölgesel teşvik belgesinin alınmasından sonra yüzde 25 oranında daha fazla teşvik içeren Stratejik Teşvik Belgesi başvurusunda bulunulmuştu. 25 Ekim 2023 tarihi itibarıyla yatırımımızın Stratejik Yatırım kapsamında değerlendirilip uygun görüldüğü tarafımıza bildirilmiştir” denildi.