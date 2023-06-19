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Aksaray’da 15 yaşındaki çocuk, 13 yaşındaki arkadaşını bıçakladı

Aksaray'da E.Y. (15), tartıştığı V.T.T.'yi (13) bıçakla bacağından yaraladı.

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Aksaray’da 15 yaşındaki çocuk, 13 yaşındaki arkadaşını bıçakladı

Aksaray Hürriyet Mahallesi 4691 Sokak’ta saat 17.30 sıralarında V.T.T. ve E.Y. belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine E.Y., üzerinde taşıdığı bıçakla V.T.T.’yi bacağından yaraladı.

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı V.T.T., ambulans ile Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, kaçan E.Y.’yi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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