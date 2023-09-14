Aksaray’da 3 araç birbirine girdi: 3 ölü

Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 araç karıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

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Aksaray’da meydana gelen olay, Demirci-Gülağaç kara yolu Küçük Sanayi Sitesi karşısında gerçekleşti. Murat Güçlüses’in kullandığı 68 ACC 402 plakalı otomobil, önce Sayit Sert idaresindeki 06 CCA 212 plakalı kamyona, ardından İsmet Altın (68) yönetimindeki 42 VR 722 plakalı otomobile çarptı.

KAMYON ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Kaza ihbarının ardından olay yerine jandarma, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü Murat Güçlüses ve otomobilde bulunan Celil Diker ile Ekrem Kocabıyık hayatını kaybetti. Yaralanan diğer otomobilin sürücüsü İsmet Altın ile beraberindeki Aşire Altın (53) ise ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Cenazeler, incelemenin ardından otopsi için aynı hastanenin morguna gönderildi. Kamyon sürücüsü Sayit Sert ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. (AA)

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