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Akşener, ABB Başkanı Yavaş ile bir araya geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile görüştü.

Yayınlanma: 00:11 - 25 Temmuz 2023 Güncellenme:
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Akşener, ABB Başkanı Yavaş ile bir araya geldi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

Mansur Yavaş, Meral Akşener ile bugün İYİ Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. İYİ Parti'nin Twitter hesabında, Yavaş'ın ziyaretine ilişkin şu açıklama yapıldı:

“Genel Başkan'ımız Sayın Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Sayın Mansur Yavaş ile genel merkezimizde bir araya geldi. Değerli ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyoruz.”

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