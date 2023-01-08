Akşener: Atatürkümüze, Cumhuriyet değerlerimize savaş açanlar çok beklersiniz.

Partisinin İstanbul İl Kongresi’nde konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Bugün bize Müslümanlık satanlar hadi oradan. Yuh olsun size, yuh olsun size! Atatürkümüze, Cumhuriyet değerlerimize savaş açanlar çok beklersiniz. Hiç merak etmeyin çok az kaldı” dedi.

Sevgim Begüm YAVUZ

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İYİ Parti İstanbul 3. Olağan İl Kongresi, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Kongreye İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamğlu, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları ve milletvekilleri ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da katıldı.

‘EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ MİLLETİN GÜCÜ'

Kongrede konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

* “İstanbul'da sizleri ağırlamaktan elbette gurur ve onur duyuyoruz. Çok değerli anlar yaşadık, çok güzel anlar yaşadık, zorlukları yaşadık, yaşamaya devam edeceğiz. Sürecin her anını bilen ve o güzel anları ve o sıkıntılı anları tedbirleriyle, coşkularıyla hazırlıklı olan bir ekibiz. Ama en büyük gücümüz milletin gücü.

* Ben bu salonda adaylığımı ilan ederek yola çıkmıştım. Allah şahit ki, en büyük duam millete mahçup olmamaktır. Dolayısıyla umuyorum o milletin kıymetli evlatları bu salonda da var. Umarım buradaki kıymetli İstanbullulara da mahcup olmamışımdır.

* Bu güzel anıların başlangıçta tasarımını yaparken, her anımızı paylaşım içerisinde, şeffaflık içerisinde yürütürken, elbette İstanbul'da güçlü bir uyuma ihtiyacımız vardı. Bu uyumun o günlerde başlayan o ilişkinin iki insanı değerliydi. CHP İl Başkanı Canan Hanım ve elbette İYİ Parti İl Başkanı kıymetli dostum Buğra Kavuncu”

‘ZORLU AMA DOLU DOLU TAM 4 YIL 3 AY'

İmamoğlu'nun uğradığı hukuksuzluklara karşı, İmamoğlu'nun yanında olacaklarını belirten İYİ Parti İstanbul İl Buğra Kavuncu şunları söyledi:

* “4 yıl 3 ay uzun bir dönemin sonu bugün İstanbul İl Başkanlığımız için. Ama aynı zamanda da yeni bir dönemin başlangıcı. Kendim ve yol arkadaşlarım için çok anlamlı, manevi değeri çok yüksek, zorlu ama dolu dolu tam 4 yıl 3 ay. Bu dönemi ürettiklerimizle, yapılanlarla anlamlı ve değerli hale getirenlere bugün sizlerin huzurunda teşekkür etmek istiyorum.

* İstanbul İl Teşkilatı koyduğumuz her hedefe, her vazifeye ulaşarak, yeterliliğini ortaya koyup, çok daha fazlasını yapacağını ispat etmiştir.

* 31 Mart ve 23 Haziran seçimleri Türk siyaseti için bir dönüm noktası olmuştur. Bu seçim sonuçları aynı zamanda 2023 genel seçimlerinin o zaferin de müjdecisidir.

* 2019 seçimleri Millet İttifakının bir başarısıdır. Millet İttifakına millet onay vermiş, bunu 805 bin oy ile tescillemiştir. Seçmenin Millet İttifakını onaylaması ve takdir etmesinde elbette İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun da payı büyüktür. Millet ittifakı adayı olduğunu hissettirecek bir duruşla, seçim döneminde göstermiş olduğu olağanüstü bir kampanya performansıyla zaferin baş mimarlarındandır”

‘CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINDA BU SİSTEME SON VERMEYE HAZIRLANIYORUZ'

İYİ Parti İstanbul İl Başkan Adayı Coşkun Yıldırım milli iradeyi hiçe sayanların çağını kapatacaklarını söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

* “İYİ Parti daha kuruluş aşamasından itibaren birçok engel ve zorlukla karşılaştı. Engelleri yılmadan azimle çalışarak aştık. Her zaman milli iradeden yana tavır koyarak milletimizin gücüyle zorlukların üstesinden geldik. Engellerle, setlerle karşılaştık. Ama yılmadık, yıkılmadık. Bu kadar cesaret bize nereden geldi? Söyleyeyim. Her karanlık fırtınada bize bir cesur yürek önderlik etti. O cesur yürek Genel Başkanımız Meral Akşener'dir.

* Cumhuriyetimizin 100. yılında tek adamlı bu sisteme son vermeye hazırlanıyoruz. Türkiye demek İstanbul demektir.”

‘BAŞBAKAN AKŞENER' SLOGANLARI ATILDI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener şunları söyledi:

* “İstanbul 3. Olağan İl Kongresi yazıyor burada. Beşinci yılımızı doldurduk. Kısa gibi görünen çok uzun, çok meşakatli bir yolculuğun her biri ayrı bir başarı, direnç, irade öyküsü olan… Biz kimiz, bizi anlatacağım. Bütün kongrelerde onu anlatacağım. Mağdur olamıyoruz, mağdur olduğumuzu ilan edemiyoruz bir türlü. En büyük eziyeti, haksızlığı görsek bile gereken direnci gösterip ondan sonra başımız dik yolumuza devem ediyoruz.

* Biz kimiz? Biz bu ülkeyi en gençliğinden beri canından çok seven, istikbalinden çok seven bu millet için canını hiç düşünmeden ortaya koyan iyiler ve cesurlaruz. Biz hiçbir zaman var olan iktidara sırtımızı dayayıp zorbalık yapmayanlarız. Biz hiçbir zaman var olan güce, var olan otoriteye yılışıklık yapıp, onun elini sıkıp, onun ardına saklanıp, garibin gurebanın kafasına balyoz indirenlerden hiçbir zaman olmadık. Biz balyoz indiren o eli tutup, o eli kıranlardanız.

‘O MADDELER DEĞİŞMESEYDİ FETÖ 15 TEMMUZ KALKIŞMASINI YAPAMAZDI'

* İlla bir siyasi yapının içinde olmamız gerekmez bizim. Biz 2010 yılının referandumunda hayır dedik. Bağıra bağıra hayır dedik. Keşke haklı çıkmasaydık, biz haklı çıktık. 2010 referandumununda o maddeler değişmeseydi, FETÖ 2016'da 15 Temmuz kalkışmasını yapamazdı. Devleti bu millet sokaktan ve köprüden toplamak zorunda kalmazdı.

* Bize kulak verilseydi, 2016 15 Temmuz kalkışması olmaz, insanlarımız şehit olmazdı. Tek adam rejimini ortaya koymak için bıktılar, demokrasiden, millet iradesinden bıktılar. Kısaca demokrasiden, yargıdan, hukukun üstünlüğünden, milletin iradesinin her şeyin üstünde, baş üstünde olmasından bıktılar.

* Tek adama bağlı bir ucube sistemi geçirmek üzere 2017'de bir referandum yaptılar. O referandumda tek tek bir araya gelerek, partimiz yoktu, bir organizasyonumuz yoktu, yollara düştük. Bugün yolda gelirken biraz düşündüm. Kütahya'da mekan bulamadık, salon bulamadık. Çanakkale'de gittik, parasını ödediğimiz salondan çıkarılmaya çalışıldık, o salondan çıkmadık ama elektrikler kesildi. Biz yine de konuştuk. Her gittiğimiz yerde saldırıya uğradık.

* Biz milletini çok sevenlerdeniz. Milletimizin rahat nefes alabilmesi için her türlü fedakarlığı yapmayı bilenlerdeniz. Onun için 31 Mart teklifi bizden gitmedir. Onun için 31 Mart CHP'ye ‘birlikte seçime gidelim' demek bizim aklımızdır, bizim teklifimizdir. O tekliftir ki özellikle İstanbul ve Ankara'nın Millet İttifakı, muhalif kesim tarafından demokrasi ile sandıkta, seçimle alınmasını sağlamıştır. Morali düşmüş, ‘Biz nasıl başarırız' diyen seçmeni ayağa kaldırandır.

‘YUH OLSUN SİZE’

* Bu milletin uğruna canımızı verebildiğimiz gibi aynı zamanda milletimizin geleceğini, Türk milletinin, Türk devletinin varlığı, birliği için feragatı an bile düşünmeden yerine getiren stratejik aklın sahipleriyiz. Bizim partimiz aynı zamanda İYİ Parti, stratejik aklın ve stratejinin var olduğu bir yapıdır.

* Biz zorbaların, haksızlıkların karşısında korkmadan dimdik duranlarız. Bugünün Türkiyesi’nde bunun çok önemli olduğunu yaşayarak gördük. O zorbalar ki her zaman var oldular ve bu salonu şereflendiren herkes haksızlığın karşısında, zorbanın karşısında, haksızlığa uğrayanın yanında olanlarız.

*Bugün bize Müslümanlık satanlar hadi oradan. Yuh olsun size, yuh olsun size!

‘13. CUMHURBAŞKANI MİLLET İTTİFAKININ ADAYI OLACAK'

* Atatürkümüze, Cumhuriyet değerlerimize savaş açanlar çok beklersiniz. Hiç merak etmeyin çok az kaldı. Vakit bugündür. 2023 seçimlerinde göreceksiniz ki, 13. Cumhurbaşkanı elbette Millet İttifakının adayı olacaktır. 2023 seçimlerinin birinci partisi İYİ Parti olacak. Çok çalışacağız. Bunu helal oylarımızla birinci parti çıktıktan sonra sağlayacağız. Elbette başbakan Meral Akşener olacak. Çünkü biz helale, hakka, emeğe, emeğin sonucuna inanırız. 2023 seçimlerinde birinci parti çıkacağız.

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