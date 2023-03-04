Akşener, Başkanlık Divanı üyeleriyle görüştü
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, genel merkez ek binasında düzenlenen toplantıda partisinin Başkanlık Divanı üyeleri, milletvekilleri ve genel başkan başdanışmanları ile bir araya geldi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ‘Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı belirleme süreciyle ilgili dün yaptığı “Noter masasına dönüşmüştür” açıklamasının ardından bugün genel merkez ek binasında bir toplantı gerçekleştirdi.
Akşener, toplantıda partisinin başkanlık divanı üyeleri, milletvekilleri ve genel başkan başdanışmanları ile bir araya geldi.