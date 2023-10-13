Akşener, bir büyükşehir belediye başkan adayını daha açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimlere tüm illerde kendi adayları ile gireceklerini bir kez daha vurguladı ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylarının Mesut Dedeoğlu olduğunu açıkladı.

Ahmet KAYA

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Kahramanmaraş İl Başkanlığı’nı ziyaretinin ardından Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde teşkilat ile bir araya geldi. Yaptığı konuşmada, bugüne kadar Türkiye'nin her yerini dolaştıklarını, milletin sorunlarını tespit edip dile getirdiklerini, ardından 14 Mayıs'ta yapılan seçimleri girdiklerini, yüzde 10 civarında bir oy aldıklarını hatırlattı. Milletin kendilerine muhalefet olma görevi verdiğini dile getiren Akşener, bunu yerine getirmeyi sürdüreceklerini söyledi.

OKULLARDA ÜCRETSİZ YEMEK VERİLMEMESİNİ ELEŞTİRDİ

Seçim öncesinde fakirlikle ilgili çalışmalar yaptığını, büyükşehirlerde dar gelirli semtlerdeki evlere ziyaretlere bulunduğunu anlatan Meral Akşener, “Büyükşehrin fakir semtlerinde evlere gittim. O evlerde çocuklarda bodurluğun başladığı, kemiklerin cılız olduğu, ergenlik başladığında da obezliğin, tuhaf bir kilonun var olduğunu gördüm. Biz bunu görünce, ‘Devlet okullarında mümkünse iki öğün, beceremiyorsanız bir öğün, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine devlet eliyle yemek verin' dedik. Bu nasıl uygulanacak onu da çalıştık. Kadınların, çiftçilerin ürettiği malzemeden bu yemekleri hazırlamasını, hem üretenin hem hazırlayanın para kazandığı, çocukların besine kavuştuğu bir düzeneği, parasına kadar sunduk, yapılmadı. Seçime giderken konuşuldu, bugün yine yok. Bizi yönetenlere seslenmek isterim; hala gıdaya erişimdeki sorunlarla, pahalılıkla öyle bir hale gelindi ki o çocukların durumunu görüp, kendinizden utanın” dedi.

Annelerin çocuklarının beslenme çantalarına ekmek üzerinden gıdalar koyduğunu, et süt, protein olmadığını, artık evlerde de tek çeşit yemek pişirildiğini dile getirdi.

“BİZ BU PARTİYİ HERHANGİ BİR SİYASİ PARTİYE YANCILIK YAPMAK ÜZERE KURMADIK”

İYİ Parti'yi neden kurduklarını, yaşadıkları zorlukları aktaran Akşener, “Biz bu partiyi, yan gelip yatarak, çok kolay seçim kazanılan bir anlayışı yıkmak için kurduk. Şuculuk buculuk üzerinden, iki yumruk arasına sıkıştırılmış seçmeni bundan kurtarmak için kurduk. Kutuplaşmanın sonuçlarını geçmişte olduğu gibi bugün de yaşıyoruz. Biz bu tehlikeyi ortadan kaldırmak için İYİ Parti'yi kurduk. Biz bu partiyi herhangi bir siyasi partiye yancılık yapmak üzere kurmadık” dedikten sonra bugüne kadar geçirdikleri süreci özetledi.

CHP İLE İTTİFAK AÇIKLAMASI

Geçen yerel seçimde CHP ile yaptıkları iş birliğini değinen Akşener, son seçimler öncesinde de neden ittifak içinde yer aldıklarını anlattı.

“Tek adam sisteminin değişmesi gerekiyordu” diyen Akşener, bunu talep eden, kendini muhalif olarak tanımlayan seçmenin ayağa kalkması için önce yerel seçimlerde iş birliği yaparak gayret gösterdiklerini dile getirdi. 30 yıldır siyasetin içinde olduğunu, koalisyon hükümetinde içişleri bakanlığı yaptığını, ittifak yapısını da böyle zannettiğini, burada yanılmış olabileceğini belirten Akşener, yerel seçimlerde CHP adaylarının kazanması için partililerinin büyük çaba gösterdiğini, kendilerinin ise aynı karşılığı göremediklerini söyledi. Sonraki süreçte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun önüne set çekilmek istendiğini, bunun karşısında durup destek vermesinin bile eleştiri konusu yapıldığını anlattı. Daha önce aynı durumda olan Recep Tayyip Erdoğan'a da destek verdiğini dile getirdi. O zaman Refah Partisi'nden bu davranışı için olumsuz bir tepki almadığını anlattı.

“İTTİFAK KURALLAR MANZUMESİDİR”

Son seçimlerde Millet İttifakı'nda yaşananlara da değinen Akşener, “Sonuç itibarıyla 14 Mayıs ve sonraki aşamada seçim kaybedildi. Her siyasi parti kendi konumunu değerlendirmek durumundadır. Gelelim ittifak dediğimiz şeyin kurallarına. İttifak, kurallar manzumesidir. Açık ve dürüst olacaksınız, arkadaşlarınız bilecek, gizli bir iş yapmayacaksınız, zor durumda bırakmayacaksınız. Sonra da saç saça baş başa görüntüsü vermeyeceksiniz. Bunu da bizim üstümüze bıraktılar. Bu ittifakların Türkiye'ye bir faydası yok” diye konuştu.

KAHRAMANMARAŞ’TAKİ DEPREM SONRASI DURUMA DEĞİNDİ

Kahramanmaraş merkezli olarak 6 Şubat'ta meydana gelen deprem ve sonrasında yaşananlara da konuşmasında yer veren Meral Akşener, “Deprem sonrası biz arkadaşlarımızı derhal harekete geçirdik, STK gibi çalışmaya başladık. Kahramanmaraş teşkilatımızdan da Allah razı olsun. Sonrasında ben bütün şehirleri dolaştım. İletilen her problemi, ilgili yerleri arayarak çözmeye çalıştık. AFAD bizden yardım istedi, imkanlarımız neyse yaptık. Biz bunları bir siyasi ranta çevirmemek üzere gayret gösterdik. Depremden yüz akıyla çıkan bir siyasi partiyiz. Sonuçta Kahramanmaraş'ta seçim oldu, biz milletvekili çıkaramadık. Niçin bize oy vermediklerini anlamaya çalışıyoruz. Neyi eksik bıraktık, kimlere ulaşamadık onu çalıştık, çalışıyoruz. Bugün geldiğimiz noktada Kahramanmaraş'ın durumu ne? 10 bin civarında eve daha dokunulmadığı, 120 bin civarında ev ihtiyaç olduğu sadece 82 tane yapıldığı, hasarlı binalara ne yapılacağının belli olmadığı bilgilerini aldık” dedi.

BELEDİYE BAŞKAN ADAYINI AÇIKLADI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, konuşması sırasında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi için Mesut Dedeoğlu'nu aday gösterdiklerini de açıkladı.

Akşener, “Mesut Dedeoğlu belediyeyi alacak ve belediyenin üzerinde olan görevi, çalmadan, çaldırmadan yerine getirecek” diye konuştu. Yerel seçime 5 aydan fazla zaman olduğunu belirterek, başkan adayı Dedeoğlu'ndan çok çalışmasını, çalmadık kapı bırakmamasını istedi.

“VATAN HAİNLİĞİ İLE SUÇLANIYORUZ”

Bu yerel seçimde 81 ilde kendi adaylarını göstereceklerini belirten Akşener özetle şunları söyledi:

“Göreceksiniz İzmir gibi, Kahramanmaraş gibi, Eskişehir gibi yerlerde işinin erbabı adaylarımızla İyi belediyeliğin nasıl yapılacağını bu ülkeye ispat edeceğiz. Sonrasında biz bu ülkeyi yönetecek parti olacağız. Dün Millet İttifakı'nda yer aldığımız için vatan hainliği ile bugün de AK Parti'ye kazandıracağımız iddiasıyla vatan hainliği ile suçlanıyoruz. CHP, Cumhuriyeti kuran parti. Öbürü ise tek adam vesayetini koydu ortaya. Biz partimizi kurarken siz neden yanımızda olmadınız? Her türlü hakaret ve iğrençlikle karşılaşmışken ‘Bunlar yanlıştır' demediniz. Biz bu ülkeyi Atatürk'ün izinde yeniden şaha kaldırmak için kurulduk. Türkiye'yi sığınmacı hendeği haline getiren iktidar var, buna dikkat çeken bir İYİ Parti var. Bunların gönderilmesinin nasıl sağlayacağını ortaya koyan İYİ Parti var. Suriyeli ile Türk vatandaşlarını dövüştürmeye çalışanlara karşı çıkan bir İYİ Parti var. Biz bu partiyi bu ülkeyi yönetmek için kurduk. Bizden birilerine yancılık yapmamız isteniyor. Seçimleri kazanamadık. İstanbul'un, Ankara'nın alınması Türkiye'yi kazandırmadı. Biz bu partiyi kurmasaydık sayın Erdoğan anayasayı değiştirecek sayıyla seçimi kazanacaktı. Biraz da teşekkür edeceksiniz. Seçimin ertesi günü HDP'ye teşekkür ederseniz olmaz. Dolayısıyla biz müstakiliz.”

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