Akşener: Birinci turda alacağız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı canlı yayında seçimlerle ilgili "Partimizin adayı sayın Kılıçdaroğlu olduğu için, ekstradan çalışıp eksilecek oylarını İYİ Parti üzerinden tamamlamaya çalışıyoruz. Birinci turda alınacak gibi görünüyor" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk TV’de katıldığı canlı yayında 14 Mayıs seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“EN DÜŞÜK OY ORANIMIZ YÜZDE 15”

Akşener’in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

* “Şu anda sayın İmamoğlu, sayın Yavaş, ben, sayın Kılıçdaroğlu ve diğer arkadaşlar çalışınca, bu seçimi kazanmaya dair endişelerin giderilmesinin sağlandığını sahada görüyor ve inanıyorum. Anketlerde de yükselmeler var. En düşük oyumuzun yüzde 15 olacağına dair bir kanaat var.

* Bizim veri işleme departmanın başında Birol Aydemir var. Hiçbir anket şirketini suçlayamam. Hepsini saygıyla karşılıyorum. Üç kağıt vardır, yoktur bilemem. Bunların ortalamasından böyle bir simülasyon yaptı Birol Bey. En kibar halimle anket yapanların işin stratejisine soyunmasını doğru bulmuyorum. Anlaşılan o ki, benim yapmaya çalıştığımı, arkadaşlarımızın yapmaya çalıştığını vatandaşlarımız anladı. Şimdi birinci turda kazanmak konuşuluyor. Birinci turda alacağız biz.

“BİRİNCİ TURDA ALINACAK GİBİ GÖRÜNÜYOR”

* Ne sayın İnce ne de Oğan’ın hakarete uğramaları kesinlikle doğru değil. Ben sayın Oğan’ı tanırım. Onun MHP Genel Başkan olmak hedefi var. Sayın İnce’yi Millet İttifakı’na buyur gelin deseler memnun olurum demiştim. Hala aynı yerde duruyorum. Sayın Kılıçdaroğlu sayın Erdoğan’ın rekabetinin ikinci tura kalmasına sebep olur mu bilemiyorum. Herhalde haftaya netleşir. Sonuç ne olursa olsun haklarıdır, saygı duymak gerekir. Partimizin adayı sayın Kılıçdaroğlu olduğu için, ekstradan çalışıp eksilecek oylarını İYİ Parti üzerinden tamamlamaya çalışıyoruz. Birinci turda alınacak gibi görünüyor, bu iki aday arkadaşımızdan bağımsız olarak söylüyorum bunu.

“KEMAL BEY’İN ALACAĞINA SAMİMİYETLE İNANIYORUM”

* İkisini de alırız. Çok samimiyetle bir şey söyleyeyim. ‘İkinci tura kalacak biz alacağız’ diyen AK Parti zaten kaybetmiştir. İkinci tura kalıp kalmayacağı 10 gün kala net şekilde görülür. Böyle bir sistemde birinci turda alınabileceğine inanıyorum. Meclis’i de alacağımıza inanıyorum. 300’ün üzerine. Hayalimiz 400 falan. 300’ü geçeceğimize samimi inanıyorum. 95 seçimleri gibi çıkacak. Hatta bazıları ile iddiaya girdim. Hayalim birinci İYİ Parti olması. AK Parti’nin seçmeninden daha fazla biz oyu alıyoruz. AK Parti bir olursa biz üçüncü oluruz. Biz bir olursak AK Parti üç olur. Kemal Bey’in alacağına samimiyetle inanıyorum.”

İlginizi Çekebilir Kılıçdaroğlu Gönüllüleri'ne saldırı! Kadınlar yerlerde sürüklendi

İlginizi Çekebilir İYİ Parti’den yeni seçim videosu: 'BOP Eş Başkanı sunar: The Emperyalist'