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Akşener depremlerde hayatını kaybedenler için mevlit okuttu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için mevlit okuttu.

Yayınlanma: 00:47 - 02 Mart 2023 Güncellenme:
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Kocatepe Camisi’nde akşam namazından sonra düzenlenen programa Akşener ve partililerin yanı sıra bazı vatandaşlar katıldı.

Caminin imam hatip ve müezzinlerince Aşr-ı Şerif ve mevlit okunan program, depremlerde hayatını kaybedenler için yapılan dua ile sona erdi.

Mevlit programına katılanlara cami çıkışında lokum, gül suyu ve şeker ikram edildi. (AA)

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