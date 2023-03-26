Akşener: Dileğim seçimi kazanmak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Kahramanmaraş Dayanışma Günleri etkinlik alanını ziyaret ederek esnafla buluştu. Deprem için gönüllü satış yapan avukat ve doktor kadınlar, Akşener ve Yavaş'a dilek bilekliği hediye etti. Akşener dileğinin sorulması üzerine, ‘Seçimi kazanıyoruz’ dedi.

Deniz AYHAN

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İYİ Parti Lideri Akşener'i ve ABB Başkanı Yavaş'ı Ankara Altınpark ANFA’daki Kahramanmaraş Dayanışma Günleri etkinlik alanına girişte büyük bir kalabalık karşıladı. Vatandaşın sevgi gösterileriyle ve şiirlerle karşılanan Akşener ve Yavaş, stantları gezdi, esnafla sohbet etti, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Akşener esnafla tek tek sohbet etti, ‘İşler nasıl?’ diye sordu, alışveriş yaptı. Tespih, el işçiliğiyle yapılan örtü, bileklik, kolye, yüzük ve gıda ürünleri satın alan Akşener, bu ürünleri tamamen kendi emekli maaşından aldığını hatırlattı. Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş için de bir yüzük alarak hediye etti.

DİLEĞİMİZ: SEÇİMİ KAZANMAK

Kahramanmaraş’taki Ebrar Sitesi’nde hayatını kaybeden firma sahibinin standında gönüllü olarak satış yapan avukat ve doktor kadınlar Akşener ve Yavaş’a dilek bilekliği hediye etti. Akşener dileğinin sorulması üzerine “Seçimi kazanıyoruz.” yanıtını verdi.

Akşener, “15 Mayıs’ta Türkiye nasıl bir güne uyanacak?” sorusunu “Harika bir güne uyanacak” diye cevapladı.

HEPİMİZİN DİLEĞİ ORTAK: DEĞİŞİM İSTİYORUZ

Mansur Yavaş da dileğinin sorulması üzerine “Hepimizin dileği ortak. Dilek, değişim” diye konuştu.

Yavaş, bu etkinliğin Ankara’dan sonra İstanbul ve İzmir’de yapılacağını belirtti. Kahramanmaraşlı esnafların “Bizi çok iyi misafir ettiniz, minnettarız” sözleri üzerine Yavaş, “Görevimiz” ifadesini kullandı.

DEPREMZEDE AİLEYLE SOHBET

Depremde anne ve babasını kaybeden bir genç kız ile kardeşi Akşener ve Yavaş ile konuşmak istedi.

Genç kız, “Annemizi ve babamızı depremde kaybettik. Kimsemiz kalmadı. Ben Ankara’da çalışıyorum. Kardeşim 7 saat enkaz altında kalarak çıktı. Onun bir işi yok, veri giriş elemanı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nde çalışıyordu. Geri dönemeyiz. Kimsemiz yok. İş arıyoruz” dedi.

Yavaş da Akşener de depremzede gence iş konusunda destek olmaya çalışacağını bildirdi.

GENÇLERLE ORUÇ AÇTILAR

Esnaf ziyaretinin ardından Kent Konseyi'ne giden Meral Akşener ile Mansur Yavaş, burada düzenlenen iftar programında, Ankara Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri ve üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek orucunu gençlerle açtı. Programda iftardan önce Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

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