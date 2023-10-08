Akşener: Filistin halkının her zaman yanındayız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İsrail ve Filistin arasında tırmanan gerilime dair yaptığı açıklamada “Filistin halkının her zaman yanında olduğumuzu bir kere daha belirtiliyoruz” dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabı X’ten İsrail-Filistin gerilimine dair yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Filistin halkının meşru ve haklı talebinin terör eylemleri ile kirletilmesi kabul edilebilir değildir. Bu tür eylemler, bugüne kadar maalesef Filistin halkının acısını artırmaktan başka bir işe yaramamıştır. Filistin halkının her zaman yanında olduğumuzu bir kere daha belirtirken, İsrail hükümetini de sağduyu ile hareket etmeye davet ediyor ve şiddet ortamından bir an önce uzaklaşılmasını temenni ediyorum.”