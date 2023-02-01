Akşener gençlik kolları başkanlarıyla bir araya geldi
Partisinin gençlik kolları başkanlarıyla bir araya gelen İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Gençlerimizin hiç bitmeyen enerjileri ve özverili çalışmalarıyla İYİ Parti, Cumhuriyetimizin yeni asrında ülkemizin parlayan şafağı olacak!" mesajını paylaştı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara’da bir otelde düzenlenen toplantıda partisinin Gençlik Kolları İl Başkanları ile bir araya geldi.
Toplantının ardından sosyal medya paylaşımında bulunan Akşener, “Bugün İYİ Gençlik yöneticilerimizle bir aradaydık. Yoğun gündemin arasında İYİ Gençlik’in 5. kuruluş yıl dönümünü de kutladık… Gençlerimizin hiç bitmeyen enerjileri ve özverili çalışmalarıyla İYİ Parti, Cumhuriyetimizin yeni asrında ülkemizin parlayan şafağı olacak!” ifadelerini kullandı.