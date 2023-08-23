Akşener hakkındaki davada 7 yıl sonra karar çıktı

İYİ Parti lideri Meral Akşener hakkında 7 yıldır süren FETÖ davasında savcılık takipsizlik kararı verdi. Kararı, SÖZCÜ yazarı İsmail Saymaz SÖZCÜ TV ekranlarında duyurdu.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında süren FETÖ davasında karar çıktı.

Savcılığın takipsizlik kararını SÖZCÜ TV ekranlarında paylaşan SÖZCÜ yazarı İsmail Saymaz, şu ifadeleri kullandı;

*Bu bir hukuki belge değil bu bir siyasi skandalın kanıtı. Türkiye'de en önemli muhalefet liderlerinden biri, dönem dönem ve yakın zamanda da Sayın Devlet Bahçeli'nin ve Cumhurbaşkanının birden çok kez ‘Gel Millet'ten ayrıl Cumhur İttifakı'na geç' diye davet ettiği muhalefet lideri Meral Akşener, eski İçişleri Bakanı tam 7 yıl boyunca FETÖ üyeliği iddiasıyla soruşturulmuş.

“TAKİPSİZLİK KARARINA GÖRE 2016 YILINDA BAŞLAMIŞ”

*Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan. Bu soruşturma elimdeki takipsizlik kararına göre 2016 yılında başlamış.

*Yani muhtemelen 15 Temmuz'dan sonra. 15 Temmuz'dan yaklaşık 19 gün sonra. 4 Ağustos 2016'dan sonra Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yağmur adlı bir gizli tanığın ifadesi üzerine soruşturma başlatılıyor.

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