Akşener: Karmaşanın temel nedeni tek adam sistemidir

Kahramanmaraş'ta açıklamalarda bulunan İYİ Parti lideri Meral Akşener, "İster Cumhur İttifakı'nın ister Millet İttifakı'nın, belediyelerin tamamın Cumhurbaşkanı olarak, onların kaynaklarını ve vergilerimizle oluşan Hazine'nin kaynaklarını birleştirip, bu problemlerin çözülmesini sağlaması lazım. Dolayısıyla bu karmaşanın temeli tek adam sistemidir. Hafızanın kaybolmasıdır" diye konuştu.

Ahmet KAYA

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş'taki deprem sonrası spor salonuna sığınan depremzedeleri ziyaret etti.

Ziyaret öncesi kameraların karşısına geçen Akşener, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Depremden sonra teşkilat mensuplarından bölgedeki durumu öğrendiklerini anlatan Akşener, milletvekili ve genel başkan yardımcılarından oluşan 16 kişilik heyeti depremden etkilenen 10 ilde görevlendirdiğini söyledi.

“ERDOĞAN’I ARADIM BU BİLGİLERİ VERDİM”

Sahadaki parti üyelerinin deprem bölgelerinde ısınma sorunu olduğunu kendisine iletmeleri üzerine Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradığını söyleyen Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradım. Hem bu bilgileri verdim. Başka bilgiler de vardı ama öncelikle ışık, aydınlanma ve yemek pişirme açısından tüp istendi. Enkaz altında kalanlara ısıtma için bir sistem var onun gönderilmesi…

*Doğal gaz sebebiyle tüp kullanımının azaldığını, tüplerin genellikle hurdaya gönderildiğini, derhal dolum işleminin başlanması gerektiğini ilettim. Kendisi de bu konuda talimat vereceğini söyledi.

*Dün itibarıyla bunun başladığını ifade etti. Mazot eksikliği gibi pek çok konuda gelen bilgileri çeşitli şekillerde konunun muhataplarına ilettik. Birinci önceliğimiz bu oldu.

“BU DEPREMİN 99 DEPREMİYLE FARKI…”

Akşener, konuşmasına şöyle devam etti:

*72 saat sonra buradayım. 72 saati tespit etmek şudur; ben Gölcük depremini birebir yaşamış büyük çapta akrabasını kaybetmiş bir milletvekili aynı zamanda bir insanım. O depremle bu deprem arasında bir temel fark var.

*Burası kış, soğuk, o gün yazdı…99 depremi hepimize tecrübeler edinmemizi sağladı. O 72 saatin önemini öğrenmemizi sağladı. Kurtarma çalışmalarının yapıldığı yerde ayak altında dolaşmak doğru değildir.

“PEK ÇOK AKSAKLIK VAR”

*Bugün geldim gördüm ki pek çok aksaklık var. AFAD önemli bir kurumumuz ama çalışan insan sayısı sınırlı. Sivil savunma kanunu dediğimiz en az 30 bin kişinin eğitildiği, 15-65 yaş arasında vatandaşın eğitildiği, afetlerde yangın söndürmeden tutun depremlerde, sel baskınlarında arama kurtarma çalışmalarını yapmak üzere eğitilen insanlardır.

*Bu kalktı. Sadece devlet memurunun var olduğu ve sayısının yetersiz olduğu bir yeni kurum ortaya çıktı. AFAD'da çalışan her bir arkadaşımdan Allah razı olsun ama sayıları az. AFAD'da görev yapan insanların bir kişi önderdir altında sivil insanların olması lazım.

*Birinci hata bu. Organizasyon eksikliğindeki en önemli yanlışlardan biri bu. İkincisiyse valilerin talimatıyla derhal askerin, jandarmanın deprem bölgesine girmesi gerekiyordu. Yardım dağıtımındaki tecrübesi sivil insanların tümünden fazladır. Onun eksikliği…

YIKILAN 8 KATLI BİNADAN ALINAN DEMİRİ MECLİSTE GÖSTERECEK

Akşener, Ebrar Sitesi'ndeki yıkılan 8 katlı bir binadan alınan demiri mecliste göstereceğini açıkladı. Akşener, “O sitede kullanılan demirin, 8 katlı bir binanın içinde kullanılan demirin inceliğini göstereceğim” dedi.

“KARMAŞANIN TEMEL NEDENİ BU TEK ADAM SİSTEMİDİR”

Bir başka problemin “kutuplaştırma dili” olduğunu ifade eden Akşener, “İster Cumhur İttifakı’nın ister Millet İttifakı’nın, belediyelerin tamamın Cumhurbaşkanı olarak, onların kaynaklarını ve vergilerimizle oluşan Hazine’nin kaynaklarını birleştirip, bu problemlerin çözülmesini sağlaması lazım. Dolayısıyla bu karmaşanın temeli tek adam sistemidir. Hafızanın kaybolmasıdır. 2009’da öbürü kalktı, 2019’da bu kalktı, şu kalktı derken; bu ülkenin devletinin hafızası gitti. Devlet olmak ciddi bir iştir. Devletin birinci önceliği ciddiyet; ikincisi kapsayıcılıktır, eşitlikciliktir.” ifadesini kullandı.

İYİ PARTİ’NİN ÇALIŞMALARI

Diğer eksiklikler konusunda gelen bilgileri de konunun muhataplarına ilettiklerini kaydeden Akşener, yaptıkları çalışmaları şöyle anlattı:

*Şu an itibariyle 236 partilimiz, AFAD’la işbirliği kurarak Ali Demir’in başkanlığında arama-kurtarma çalışmalarına katılıyorlar. Milletvekillerimize ve Genel Başkan yardımcılarımıza ilaveten 9 milletvekilimiz yapılan yardımların dağıtımına dair koordinasyon yapıyorlar.

*Partimizde o sabah bir kriz merkezi kurduk. Başına Sayın Burak Akburak geçti ve birçok belediye başkanı ve milletvekili arkadaşımız bu konuda çalıştılar. Bunun dışında STK’larla ilişki kurduk.

*Adıyaman’da 2 adet çadır hastanesi de yarın sabah itibariyle kurulmuş olacak. 15 doktor göreve başlayacak. Bu hastaneleri ihtiyaç duyan diğer illere de kuracağız. Kahramanmaraş’ta da bir aşevi kuruldu. Yemek dağıtımı başladı. Antakya’daki vatandaşlarımıza yemek dağıtımı yapmak üzere bir fabrika ile anlaşıldı.

*Parası tarafımızdan ödenmektedir. 3 uçakla 290 gönüllümüz Adana Havalimanı üzerinden Hatay ve Kahramanmaraş’a ulaştı. Hem dağıtım hem de arama-kurtama çalışmaları yapmakta.

Depremin ilk günü “Bizim susma, devletimizin konuşma zamanı” şeklindeki sözlerini hatırlatan Akşener, “Şimdi de milletimizin sesini duyup kamuoyuna yansıtma zamanı. Bugün milletimizin sesini dinleyip eksik nedir, rahatsız edici durumlar nedir, yapılmayan nedir, yapılması gereken nedir; bunları görüp, öğrenip teminine çalışmak ve bunu yerine getirtmek zamanıdır” şeklinde konuştu.

“BURASI ESKİDEN BATAKLIKTI ORAYA BİNA YAPILDI”

Ebrar Sitesi’ne ziyareti sırasında kendisine bir demir parçası verildiğini aktaran Akşener, demirin inceliğine işaret etti.

Annesi ve babası enkaz altında olan bir vatandaşın “Burası eskiden bataklıktı. Oraya bina yapıldı” dediğini aktaran Akşener, “Bu binayı yapan müteahhit, orayı imara açan el, o imara imza atan eller… Bakın rozetim olmadan buradayım. Sadece Meral Akşener olarak buradayım. Koordinasyonsuzluğu sizden öğrendim, anlattım. Benim anlayışıma göre muhalefet halkın avukatıdır. İktidar hizmet yapar, muhalefet sizi dinler ve öğrendiklerini çözümü ile anlatır.” dedi.

ÖMER ÇELİK’İN SÖZLERİNE TEPKİ

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in sözlerine de tepki gösteren Akşener şöyle konuştu.

*Hiçbir yerde siyasi bir cümle ağzımdan çıkmadı. Ama çok enteresan AK Partili kardeşlerimle karşılaştım. ‘Buraya neden siyaset yapmaya geldiniz?’ Siyaset de yapabiliriz ama ben Ömer Çelik’e böyle bir cümle kuran bir İYİ Partili görmedim. Çünkü doğru değil.

*Sayın Ömer Çelik, ‘Cumhur İttifakı olarak buradayız, Millet İttifakı nerede’ dedi. Bugün bunların konuşulmasının zamanı değildir.

*Bu iş öncelikle iktidara düşer. Dolayısıyla başta Sayın Erdoğan olmak üzere herkesi ciddiyete davet ediyorum. Kapsayıcılığa davet ediyorum. Liyakatli kadrolarla çalışmaya davet ediyorum.

“GEREKİRSE O KAPIYI BİR YUMRUKTA KIRARIM”

Akşener, konuşmasına, “Bir tek canın kurtulabilmesi için her kapıyı çalar, gerekirse o kapıyı bir yumrukta kırar, o kişinin canının kurtarılması için üzerime düşeni yaparım. Yangın söndürmek için buradayız yangından mal kaçırmak için burada değiliz. Özne milletimiz” diye devam etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, daha sonra Kahramanmaraş’ta depremzedelerin barındığı spor salonunu ziyaret etti. Akşener, buradaki depremzedelere Ebrar Sitesi’ndeki iddiaları meclise gündemine taşıyacağı sözünü verdi.

İlginizi Çekebilir Akşener'e böyle yakındı: Çocuklar soğuktan donuyor

İlginizi Çekebilir Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi, depremzedeleri ziyaret etti