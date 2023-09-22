Akşener: Levent Gültekin’i mahkemeye vereceğim

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gazeteci Levent Gültekin'in Akşener'in seçimlerden önce kendisini arayarak İmamoğlu ve Yavaş için, "Ben bunlar cumhurbaşkanı olsun diye mi parti kurdum?" dediği iddiasına yanıt verdi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, FOX TV’de İlker Karagöz’ün sorularını yanıtladı.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Gazeteci Levent Gültekin'in “Meral Akşener, seçimlere bir buçuk yıl vardı, bir gün beni aradı. Yavaş ve İmamoğlu'nun kastederek ‘bunlar kendilerini ne zannediyor. Belediyenin parası ile anket yaptırıyorlar, kendilerini önde gösteriyorlar. Ben bunlar cumhurbaşkanı olsun diye mi parti kurdum. Ben onlara geçit vermem dedi” sözlerine şu yanıtı verdi:

-CHP'nin kongresine yönelik muhalefet içinde 2 grup var. AKP çevresinde oluşan yandaş bir grup var. Bir de bu 3 tarafın içinde tamamen yer almayan insanlar var.

-Bunlar YouTube'da kanal kurup abuk subuk şeyler söylüyor. Ben Gültekin'in 3 videosunu mahkemeye verdim, bunu da vereceğim.

-Kendisiyle görüşmemiz olmadı. Hasan Cengiz diye bir kişinin bana 100 milkyon dolar verdiğini iddia eden bir videosu oldu.

-O spam mailinde yazan Sayın Kılıçdaroğlu'na o paranın verildiği. Bu iğrenç bir iftira. Ancak anlatılan parayı benim aldığım.

-Mahkemeye vereceğim, öyle bir sözüm yok