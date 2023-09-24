Abone Ol

Akşener rahatsızlandı, programlar ertelendi

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in rahatsızlanması nedeniyle Başkanlık Divanı toplantısı ve 26 Eylül Salı günü gerçekleştirilecek Eskişehir programı ertelendi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Akşener rahatsızlandı, programlar ertelendi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in rahatsızlığıyla ilgili parti Sözcüsü Kürşad Zorlu açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Zorlu, şu ifadeleri kullandı;

PROGRAMLAR ERTELENDİ

“Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in viral bir enfeksiyon geçirmesi sebebiyle yarın (25 Eylül Pazartesi) yapılacak Başkanlık Divanı toplantımız ve 26 Eylül Salı günü gerçekleştirilecek Eskişehir programımız ilerleyen bir tarihe ertelenmiştir.”

Akşener için takipsizlik kararı verildi ama İYİ Parti işin peşini bırakmıyor İlginizi ÇekebilirAkşener için takipsizlik kararı verildi ama İYİ Parti işin peşini bırakmıyor Meral Akşener İYİ Parti'nin yol haritasını açıkladı...İlginizi ÇekebilirMeral Akşener İYİ Parti'nin yol haritasını açıkladı...
X Reklam