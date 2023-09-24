Akşener rahatsızlandı, programlar ertelendi
İYİ Parti lideri Meral Akşener'in rahatsızlanması nedeniyle Başkanlık Divanı toplantısı ve 26 Eylül Salı günü gerçekleştirilecek Eskişehir programı ertelendi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in rahatsızlığıyla ilgili parti Sözcüsü Kürşad Zorlu açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Zorlu, şu ifadeleri kullandı;
PROGRAMLAR ERTELENDİ
“Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in viral bir enfeksiyon geçirmesi sebebiyle yarın (25 Eylül Pazartesi) yapılacak Başkanlık Divanı toplantımız ve 26 Eylül Salı günü gerçekleştirilecek Eskişehir programımız ilerleyen bir tarihe ertelenmiştir.”