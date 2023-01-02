Akşener ve Davutoğlu görüştü
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nu Altılı Masa'nın 5 Ocak'taki toplantısı öncesinde bugün parti genel merkezindeki makamında ağırladı.
Davutoğlu, 5 Ocak'taki toplantı öncesinde Akşener'in ardından yarın Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı da ziyaret edecek.