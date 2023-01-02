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Akşener ve Davutoğlu görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Yayınlanma: 18:58 - 02 Ocak 2023 Güncellenme:
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nu Altılı Masa'nın 5 Ocak'taki toplantısı öncesinde bugün parti genel merkezindeki makamında ağırladı.

Davutoğlu, 5 Ocak'taki toplantı öncesinde Akşener'in ardından yarın Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı da ziyaret edecek.

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